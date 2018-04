Tennis | Wta | Lugano | Camila Giorgi batte Kristyna Pliskova 6-3 6-2

Tennis - Wta Lugano : esordio vincente per la Giorgi : TORINO - Dopo 24 ore di ritardo a causa della pioggia, esordio positivo per Camila Giorgi nel ' Samsung Open ', neo nato Wta International in corso sulla terra rossa di Lugano , in Svizzera , nel ...

Tennis - WTA Lugano 2018 : Camila Giorgi spazza via Kristyna Pliskova ed accede al secondo turno : Camila Giorgi inizia come meglio non poteva il torneo WTA International di Lugano, in Svizzera: dopo il rinvio di ieri per pioggia, oggi, nella sfida di primo turno contro la ceca Kristyna Pliskova, la marchigiana si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. La prossima sfida vedrà opposta l’azzurra alla belga Alison Van Uytvanck, numero 9 del seeding. Nel primo set, dopo i primi game ...

Tennis - WTA Bogotà : prima vittoria in carriera per Jasmine Paolini. Ko in due set l’australiana Cabrera : Jasmine Paolini centra la prima vittoria in carriera nel circuito WTA. Nel torneo di Bogotà la 21enne di Castelnuovo di Garfagnana supera in due rapidi set (6-0 6-2) l’australiana Lizette Cabrera, numero 159 del mondo, dopo poco più di un’ora di gioco. Inizio di partita perfetto della 21enne di Castelnuovo di Garfagnana, che strappa a zero il servizio all’avversaria nel secondo game. Un vero e proprio monologo ...

Tennis - ranking WTA (9 aprile 2018) : nessuna variazione tra le prime dieci. Sara Errani torna numero due in Italia : nessuna variazione tra le prime 10 al mondo: la romena Simona Halep resta saldamente al vertice della classifica WTA, con oltre 1000 punti di margine sulla danese Caroline Wozniacki, mentre a completare il podio è sempre l’iberica Garbine Muguruza. La statunitense Venus Williams, nonostante l’età, resta al numero 8 WTA. ranking WTA al 9/4/18 (Top 10) 1 Simona Halep (Romania) 8140 2 Caroline Wozniacki (Danimarca) 6790 3 Garbiñe ...

Tennis - WTA Chaleston 2018 : Camila Giorgi ko contro Madison Keys. L’azzurra cede in due set negli ottavi di finale : Termina agli ottavi di finale l’avventura di Camila Giorgi nel WTA di Charleston (Stati Uniti). L’azzurra è stata eliminata dalla n.14 del mondo Madison Keys (Usa) con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Costretta praticamente sempre a rincorrere, l’azzurra ha risentito di una resa al servizio non sufficiente, per i troppi errori. Nel primo set l’avvio di Camila è da film dell’orrore: dopo aver ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : i problemi fisici condizionano Sara Errani. Ai quarti va Bernarda Pera : Si conclude agli ottavi di finale l’avventura di Sara Errani sulla terra verde di Charleston, negli Stati Uniti: l’azzurra, condizionata da un problema alla coscia sinistra nel corso del terzo set, cede alla statunitense Bernarda Pera in due ore e 25 minuti di gioco con lo score di 3-6 6-2 4-6. Nel primo parziale si parte subito con break e controbreak, poi Errani si porta avanti e non concretizza due break point, permettendo ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Sara Errani è agli ottavi di finale. Successo in rimonta contro Mihaela Buzarnescu : Sara Errani ha centrato gli ottavi di finale del torneo WTA di Charleston. L’azzurra ha vinto in rimonta contro la romena Mihaela Buzarnescu, 3-6 7-5(5) 6-2 dopo quasi 2 ore e mezza di gioco. Ora Sarita affronterà l’americana Bernarda Pera, in rotta di collisione ai quarti con Camila Giorgi, che a sua volta dovrà vedersela con Madison Keys. Un match vinto in rimonta, lottando, proprio come piace a Sara, andata sotto dopo le prime ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Camila Giorgi elimina Daria Gavrilova e guadagna l’accesso agli ottavi : Porta bene ai colori azzurri la terra verde di Charleston: nel secondo turno del torneo WTA Premier la nostra Camila Giorgi batte in tre set la testa di serie numero 11 del tabellone, l’australiana Daria Gavrilova, al termina di una battaglia sportiva durata due ore e terminata con lo score di 6-2 2-6 6-3. agli ottavi l’incrocio con la vincente del confronto tra la statunitense Madison Keys e la spagnola Lara Arruabarrena Vecino. Nel ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Sara Errani piega Eugenie Bouchard in due set ed accede al secondo turno : Missione compiuta per Sara Errani nel WTA di Charleston (Stati Uniti). Sulla terra verde statunitense l’azzurra (n.95 WTA) piega 6-4 6-4 la canadese Eugenie Bouchard, n.111 WTA, in 1 ora e 31 minuti di partita. Una prestazione solida per la giocatrice nostrana che accede al secondo turno dove se la vedrà con la rumena Mihaela Buzarnescu (n.39 del mondo). Nel primo set Sarita parte con il piede giusto: break in apertura, sfruttando i tanti ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Camila Giorgi batte in due set Silvia Soler Espinosa e passa al secondo turno : Comincia bene per i colori azzurri il torneo WTA Premier di Charleston, negli USA: la nostra Camila Giorgi supera in due set la qualificata iberica Silvia Soler Espinosa e strappa il pass per il secondo turno. Il punteggio finale recita 6-1 6-4 in 69 minuti per la marchigiana, che al secondo turno affronterà l’australiana Daria Gavrilova, numero 11 del seeding. Nel primo set l’azzurra inizia male, cedendo il servizio in apertura, poi ...

Tennis - Ranking WTA (2 aprile) : Sloane Stephens nella top10 - Camila Giorgi n.1 italiana : La statunitense Sloane Stephens, dopo il successo di Miami in finale contro la lettone Jelena Ostapenko, torna nuovamente nella top10. E’ questa l’unica variazione sostanziale nelle parti alte del Ranking WTA che vede sempre al comando la rumena Simona Halep, per la sesta settimana consecutiva, guadagnare punti nei confronti della danese Caroline Wozniacki. In terza piazza la spagnola Garbine Muguruza a precedere l’ucraina ...

Tennis - WTA Miami 2018 : Sloane Stephens trionfa in finale contro Jelena Ostapenko. Ko la lettone in due set : Arriva il primo titolo a Miami per Sloane Stephens (n.12 WTA). La Tennista americana, sul cemento della Florida, si toglie la soddisfazione di battere la n.5 del mondo, la lettone Jelena Ostapenko, con il punteggio di 7-6 6-1 in 1 ora e 33 minuti di partita. Un match nel quale il gioco difensivo della statunitense è stato premiato al cospetto di una Ostapenko decisamente fallosa e poco lucida nei momenti importanti del match. Per la Stephens è ...

