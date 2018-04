Tennis | Serena Williams torna a Roma

Tennis - Miami Serena Williams subito fuori - out anche la Giorgi : Oggi scendono in campo altri pezzi da novanta della racchetta femminile, a cominciare dalla numero uno del mondo, la romena Simona Halep che affronterà la francese Oceane Dodin, numero 98 del ranking.

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di mercoledì 21 Marzo. Naomi Osaka elimina Serena Williams. Ok Azarenka - Giorgi sconfitta : Continua il momento magico di Naomi Osaka. Dopo il primo titolo in carriera conquistato ad Indian Wells, la giovane giapponese si rende subito grande protagonista nel primo turno del torneo WTA Premier Mandatory di Miami. La numero 22 del mondo ha sconfitto in due set Serena Williams con il punteggio di 6-3 6-2, eliminando colei che era stata regina per ben otto volte in Florida. Va detto che è ancora una Williams lontana da quella che ha ...

Tennis - WTA Miami 2018 : il tabellone femminile. Super sfida Osaka-Serena Williams al 1° turno - presente Camila Giorgi : Ha preso forma nella tarda serata di ieri il tabellone principale femminile del prestigioso WTA di Miami (Stati Uniti). Dopo le emozioni californiane di Indian Wells, il circuito si sposta in Florida dove, anche in questo caso, le emozioni sono assicurate. Da domani (20 marzo) fino al 1° aprile giocatrici e giocatori si confronteranno su cemento stelle e strisce a caccia del trionfo. Focalizzandoci nel draw delle donne, la partenza per ...

Tennis - Venus Williams vince il 'sister act' contro la sorella Serena : Nel cemento californiano di Indian Wells Venus Williams si aggiudica il 'sister act'. Battuta 6-3, 6-4 la sorella Serena, rientrata in campo dopo la maternità. LEGGI L'ARTICOLO

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Venus Williams vince il derby tra sorelle ed elimina Serena! Fuori anche Svitolina e Stephens : Il terzo turno del torneo WTA di Indian Wells è stato completato nella notte con gli incontri della parte bassa del tabellone. Gli occhi erano tutti per il derby di casa Williams tra Venus e Serena: la vittoria è andata abbastanza agevolmente alla sorella maggiore, che ha vinto 6-3 6-4 in meno di un’ora e mezza. La partita è durata circa sei game, prima che Venus riuscisse a prendere il volo, facendo il break e chiudendo il primo parziale. ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di sabato 10 marzo. Serena Williams soffre ma vince - Caroline Wozniacki avanza senza difficoltà : Giornata attesa in California per Serena Williams e le giocatrici del circuito WTA esibitesi nei match validi per il 2° turno di Indian Wells. L’ex n.1 del mondo è tornata in scena ed il confronto contro l’olandese Kiki Bertens (n.29 del mondo) non si preannunciava comodo. Le aspettative della vigilia sono state rispettate in quanto Serena ha sofferto davvero tanto nel corso del match, giocando molto a corrente alternata e non ...

Tennis : mamma Serena (Williams) è tornata e ha già vinto : «Non è stato affatto facile tornare e vincere. È andata bene, sono solo un po’ arrugginita ma non importa. Sono venuta qui per giocare al meglio delle mie possibilità. E sono contenta di essere rientrata nel giorno dedicato alle donne». Serena Williams è tornata. E ha vinto. https://www.instagram.com/p/BgBtV5IB7RE/ A 13 mesi dalla vittoria degli Australian Open e a 6 dalla nascita della figlia Olympia. La ex numero uno al mondo è scesa di nuovo ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati del primo turno (parte bassa). Successi per Serena Williams e Viktoria Azarenka! : Completato da pochi minuti il quadro del primo turno del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: dopo l’eliminazione nella prima giornata della russa Maria Sharapova, nella seconda giornata, dove è scesa in campo la parte bassa del tabellone, non si registrano risultati a sorpresa. Rientrano infatti con un successo le due giocatrici più attese: la statunitense Serena Williams batte la kazaka Zarina Diyas per ...