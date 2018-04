Tennis | Roma si prepara agli Internazionali Bnl

tuttosport

: Roma, Jesus: 'Se Messi non vuole contatti giochi a tennis' - TuttoMercatoWeb : Roma, Jesus: 'Se Messi non vuole contatti giochi a tennis' - OA_Sport : #Tennis, #Internazionali d'Italia #Roma2018: assegnate le sette #wildcard. In tabellone Sara #Errani e Paolo… - MariusKalander : RT @OA_Sport: Tennis, Internazionali d’Italia Roma 2018: assegnate le sette wild card. In tabellone Sara Errani e Paolo Lorenzi https://t.c… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) È un appuntamento importante e prestigioso sia per lo sport internazionale, sia per la città di. Il segno di un sodalizio con il Coni e la federazione. Questo tipo di manifestazione per noi ha ...