Tennis | Madison Brengle fa causa all’antidoping “I giocatori non sono merce | servono

(Di mercoledì 11 aprile 2018)ha annunciato l’intenzione di farealla WTA, alla ITF e soprattutto alla International Doping Test & Management, la società che si occupa di effettuare i controlli antidoping per conto della Federazione Internazionale. Lata americana accusa il sistema di aver ignorato i problemi che i test antidoping a cui si è sottoposta le hanno provocato. Lasoffre della “sindrome da dolore cronico” al braccio destro, quello dominante, problema accentuato dai continui prelievi. “Le autorità delhanno ignorato le prove della sua condizione, rifiutandosi di fornire un’alternativa. L’hanno costretta a sottoporsi a questa procedura pur conoscendo la sua situazione e le conseguenze che i prelievi in vena le avrebberoto“,state le parole del legale della, costretta diverse volte al ritiro per via di questo ...