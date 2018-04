oasport

: #Tennis, #Internazionali d'Italia #Roma2018: assegnate le sette #wildcard. In tabellone Sara #Errani e Paolo… - OA_Sport : #Tennis, #Internazionali d'Italia #Roma2018: assegnate le sette #wildcard. In tabellone Sara #Errani e Paolo… - MariusKalander : RT @OA_Sport: Tennis, Internazionali d’Italia Roma 2018: assegnate le sette wild card. In tabellone Sara Errani e Paolo Lorenzi https://t.c… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Sono state annunciate nella conferenza stampa di presentazione dell’evento leper i tabelloni principali dei prossimid’Italia di, che si svolgeranno adal 7 al 20 maggio. Ad elencarle, come da tradizione, il presidente della FIT, Angelo Binaghi. Il numero uno della Federha affermato in merito: “Le possiamo già ufficializzare. Nel femminile è facile perché ne abbiamo tre e soddisferemo la richiesta della Errani e della Vinci, lasciando la terza alla vincitrice delle pre-qualificazioni. Nel maschile ne abbiamo quattro e pensiamo che Seppi e Lorenzi che, tra le altre cose, hanno già vinto tornei del circuito maggiore, siano fuori discussione. La terza la lasciamo al vincitore delle pre-qualificazioni, mentre ci siamo fatti un bel confronto interno per l’ultima disponibile in un settore, come quello maschile, dove intravediamo ...