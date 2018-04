Tennis | gli Internazionali di Roma scendono in strada ' Si giocherà a Piazza del Popolo'

Tennis - Dellacqua si ritira : 'Voglio dedicarmi alla famiglia' : TORINO - L'australiana Casey Dellacqua ha deciso di ritirarsi dal circuito e chiude la sua carriera professionistica con effetto immediato per dedicarsi alla propria famiglia. Lo ha annunciato la ...

Tennis - Novak Djokovic sarà allenato da Marian Vajda : grande ritorno al passato dopo gli addii di Stepanek e Agassi : Novak Djokovic ha comunicato che Marian Vajda sarà il suo nuovo allenatore. dopo aver annunciato la separazione da Radek Stepanek e Andre Agassi, l’ex numero 1 al mondo torna al passato e sarà dunque affiancato dal suo coach storico da cui si era separato nel maggio del 2017 dopo dieci anni di collaborazione. Il serbo, attualmente numero 13 del ranking ATP e reduce dalla terza operazione al polso destro, sta vivendo un momento travagliato ...

Tennis : Coppa Davis - gli Stati Uniti in vantaggio 2-0 sul Belgio : ROMA - A Nashville gli Stati Uniti sono in vantaggio per 2-0 sul Belgio , privo di David Goffen , dopo la prima giornata dei quarti del World Group 2018 di Coppa Davis . John Isner ha faticato, sono ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : i risultati di venerdì 6 aprile. Stati Uniti ad un passo dalle semifinali - regna l’equilibrio sugli altri campi : Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata dei quarti di finale della Coppa Davis 2018 del World Group. A Genova, sulla terra rossa ligure, Italia e Francia sono sull’1-1: al successo in cinque set di Lucas Pouille (6-3 6-2 4-6 3-6 6-1) contro Andreas Seppi, ha risposto il n.1 del Bel Paese Fabio Fognini che ha avuto la meglio nei confronti di Jeremy Chardy in quattro frazioni (6-7 6-2 6-2 6-3), vendicando la sconfitta subita ...

Tennis - WTA Chaleston 2018 : Camila Giorgi ko contro Madison Keys. L’azzurra cede in due set negli ottavi di finale : Termina agli ottavi di finale l’avventura di Camila Giorgi nel WTA di Charleston (Stati Uniti). L’azzurra è stata eliminata dalla n.14 del mondo Madison Keys (Usa) con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita. Costretta praticamente sempre a rincorrere, l’azzurra ha risentito di una resa al servizio non sufficiente, per i troppi errori. Nel primo set l’avvio di Camila è da film dell’orrore: dopo aver ...

Tennis - Romeo Beckham sceglie la racchetta : ROMA - Chissà se per David Beckham sarà un colpo al cuore ma Romeo , 15 anni, uno dei suoi quattro figli avuti dal matrimonio con l'ex Spice Girl Victoria Adams , pare aver scelto il Tennis al calcio. ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Sara Errani è agli ottavi di finale. Successo in rimonta contro Mihaela Buzarnescu : Sara Errani ha centrato gli ottavi di finale del torneo WTA di Charleston. L’azzurra ha vinto in rimonta contro la romena Mihaela Buzarnescu, 3-6 7-5(5) 6-2 dopo quasi 2 ore e mezza di gioco. Ora Sarita affronterà l’americana Bernarda Pera, in rotta di collisione ai quarti con Camila Giorgi, che a sua volta dovrà vedersela con Madison Keys. Un match vinto in rimonta, lottando, proprio come piace a Sara, andata sotto dopo le prime ...

Tennis - a Charleston Giorgi vola agli ottavi : Charleston , USA, - Camila Giorgi è negli ottavi di finale del 'Volvo Car Open', torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 800.000 dollari in corso sui campi in terra verde di Charleston, in South ...

Tennis - WTA Charleston 2018 : Camila Giorgi elimina Daria Gavrilova e guadagna l’accesso agli ottavi : Porta bene ai colori azzurri la terra verde di Charleston: nel secondo turno del torneo WTA Premier la nostra Camila Giorgi batte in tre set la testa di serie numero 11 del tabellone, l’australiana Daria Gavrilova, al termina di una battaglia sportiva durata due ore e terminata con lo score di 6-2 2-6 6-3. agli ottavi l’incrocio con la vincente del confronto tra la statunitense Madison Keys e la spagnola Lara Arruabarrena Vecino. Nel ...

Tennis - Nadal ritorna numero uno E adesso eguaglierà John McEnroe : Federer si ferma a quota 308 settimane da leader e Nadal inizia così la sua 168° settimana da numero 1 del mondo. Nadal rimarrà numero 1 del mondo sicuramente fino alla conclusione del Masters 1000 ...

Tennis : gli anni passano per Roger Federer e Rafael Nadal. E’ l’occasione per gli altri? : Roger Federer e Rafael Nadal, i due fenomeni del Tennis contemporaneo stanno iniziando a dare segnali di cedimento? Classe ’81 il primo ed ’86 il secondo, in queste ultime settimane, tra problemi fisici e stanchezza, la coppia sta cercando di prepararsi al meglio per i prossimi obiettivi: lo spagnolo sta pianificando la stagione sulla terra rossa per cercare l’11° successo nel Roland Garros mentre lo svizzero va a caccia della ...

Tennis - John Isner è il Re di Miami : Zverev sconfitto al termine di una battaglia! : Tennis, Miami Open, Zverev ed Isner protagonisti di una bella finale vinta dall'americano in tre combattutissimi set Tennis, Miami Open, Zverev ed Isner hanno dato vita ad una gran bella finale al ...

Dopo calcio e F1 anche il Tennis. l'invasione degli e-sport continua : Da quest'anno lo Slam parigino, insieme con il suo sponsor storico BNP Paribas, ha deciso di aprire ufficialmente gli sport elettronici: in questi giorni, e fino a maggio, verranno organizzati tornei ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : i risultati di lunedì 26 marzo. Alexander Zverev soffre ma agli ottavi di finale - avanzano Kyrgios e Shapovalov : Giornata tra match e pioggia quella di Miami (Stati Uniti), nel tabellone maschile del Masters 1000 della Florida. Sul cemento americano Sascha Zverev (n.5 del mondo) suda le cosiddette sette camicie per avere la meglio dello spagnolo (testa di serie n.28 del torneo) David Ferrer. Il tedesco, sotto di un set (6-2), è stato costretto a sfoderare tutte le proprie armi per raggiungere gli ottavi di finale, aggiudicandosi i restanti due parziali con ...