Tennis | ATP Marrakech 2018 | Andrea Arnaboldi sconfitto nettamente da Pablo Andujar al

Tennis - ATP Marrakech : Andreas Seppi rimontato ed eliminato dal moldavo Albot : Andreas Seppi viene subito eliminato nel torneo ATP di Marrakech. Il Tennista altoatesino è stato sconfitto al primo turno dal moldavo Radu Albot, numero 93 del mondo, in tre set con il punteggio di 1-6 6-3 6-0 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Inizio di stagione da dimenticare sulla terra rossa per Seppi, reduce anche dalla sconfitta in cinque set nel match di Coppa Davis contro Lucas Pouille. Eppure la partita di oggi era ...

Tennis - ATP Marrakech 2018 : Paolo Lorenzi eliminato al primo turno da Mischa Zverev : Paolo Lorenzi rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria numero 100 nel circuito maggiore: nel primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech, l’azzurro è stato eliminato al primo turno dal suo compagno di doppio (con il quale giocherà anche in Marocco), il tedesco Mischa Zverev, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set Zverev parte forte al servizio, poi Lorenzi regala il ...

Tennis - ATP Marrakech 2018 : Matteo Berrettini sconfitto al primo turno in due set da Nikoloz Basilashvili : Finisce subito l’avventura di Matteo Berrettini al torneo ATP 250 di Marrakech: l’azzurro è stato sconfitto al primo turno dal georgiano Nikoloz Basilashvili in due set con il punteggio di 7-6 (2) 6-4 in 95 minuti di gioco. In entrambe le partite l’italiano ha avuto l’occasione di portarsi avanti di un break, ma non ha concretizzato. Nel primo set è il georgiano il primo a scappar via, salendo 2-0 dopo aver convertito la ...

Tennis - ATP Marrakech 2018 : che esordio per Andrea Arnaboldi! Battuto in due set Dolgopolov : Un anno e nove mesi dopo Andrea Arnaboldi torna a vincere un match nel circuito ATP. Un grandissimo esordio quello del Tennista lombardo nel torneo di Marrakech. Il 30enne di Cantù, numero 221 del mondo e proveniente dalla qualificazioni, è riuscito a battere in due set l’ucraino Alexandr Dolgopolov, numero 52 della classifica ATP e settima testa di serie del torneo. Un 6-2 6-3 netto per l’azzurro, che ha impiegato meno di ...

Tennis - ATP Marrakech 2018 : Thomas Fabbiano esce in due set per mano del francese Richard Gasquet : La Francia continua ad essere la bestia nera dell’Italia del Tennis: nel primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech, in Marocco, il nostro Thomas Fabbiano è stato eliminato in due set per mano del transalpino Richard Gasquet con il punteggio di 6-1 7-6 (2) in un’ora e mezza scarsa di gioco. Nel primo set l’azzurro inizia subito male, cedendo il servizio in apertura, poi il transalpino riesce ad allungare. I game sono tutti ...

Tennis - ranking Atp : Nadal al comando - Fognini torna 20° : ROMA - Ultima settimana dedicata alla Coppa Davis e ranking Atp invariato nelle posizioni che contano. Al comando resta Rafa Nadal , che proprio sulla terra rossa di Valencia ha fatto il suo rientro ...

Tennis - ranking Atp : Nadal sempre al comando - Fognini 20° : TORINO - Dopo la settimana dedicata ai quarti di finale e alle altre sfide di Coppa Davis , situazione immutata ai vertici della classifica mondiale, con Rafa Nadal per la seconda settimana sul trono ...

Tennis - ranking ATP (9 aprile 2018) : la Coppa Davis cristallizza la classifica. Quattro italiani nei 100 : Tutto fermo: il fine settimana di Coppa Davis cristallizza le posizioni nel ranking ATP, con l’iberico Rafael Nadal sempre davanti a tutti, ora per 100 punti esatti, sull’elvetico Roger Federer. In terza piazza il croato Marin Cilic, altro trascinatore in Davis, conserva 60 punti sul tedesco Alexander Zverev, che ha subito una dura lezione ieri da Nadal. ranking ATP al 9/4/2018 (Top 10) 1 Rafael Nadal (Spagna) 8770 2 Roger Federer ...

Tennis : Nadal scalza Federer - è n.1 Atp : ANSA, - ROMA, 2 APR - Adesso c'è anche l'ufficialità dell'Atp: Rafa Nadal torna n.1 del mondo ai danni di Roger Federer che, complice l'eliminazione al 2/o turno a Miami perde per appena 100 punti lo scettro del Tennis mondiale , 8.770 punti contro 8.670, . Conferma al 3/o posto per il ...

Tennis - Ranking ATP (2 aprile) : Rafael Nadal torna in vetta - John Isner nella top10. Fabio Fognini n.1 italiano : Cambiamento al vertice del Ranking ATP. Come già si sapeva da qualche giorno l’eliminazione a Miami è costata la leadership mondiale allo svizzero Roger Federer, vincitore della passata edizione del 1000 in Florida, scavalcato dal suo eterno rivale Rafael Nadal che torna a comandare anche se fermo per infortunio. Rimane al terzo posto il croato Marin Cilic mentre sale in quarta piazza il tedesco Alexander Zverev, finalista del torneo ...