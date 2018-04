Telegiornale RDN del 11 04 18

romadailynews

(Di mercoledì 11 aprile 2018) PALLOTTA SI TUFFA NELLA FONTANA, RAGGI: PAGHERA’ LA MULTA Cinquecento euro. E’ la multa che il presidente della Roma, James Pallotta, pagherà per essersi tuffato nella fontana di Piazza del Popolo durante i festeggiamenti di ieri notte dopo la storica vittoria, per 3 a 0, della Roma sul Barcellona. “In un momento di foga ha fatto questo gesto, ma si rende conto dell’importanza dell’esempio e chiaramente paghera’ la multa” ha commentato il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Intanto tra i bar e i banchi del mercato di Testaccio i tifosi hanno scelto il Liverpool come avversario nella semifinale di Champions League. ZINGARETTI: SE CONSIGLIO IMMOBILE PROMUOVERÒ LO SCIOGLIMENTO “Se tra qualche mese dovessimo prendere atto dell’immobilismo patologico, sarò io stesso a promuovere lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di nuove ...