Telefonata Salvini-Di Maio | scelto presidente commissione speciale Torna l' intesa?

blogo

: ?? #BREAKING Accordo tra @LegaSalvini e @Mov5Stelle per Molteni (Lega) presidente della Commissione speciale a… - you_trend : ?? #BREAKING Accordo tra @LegaSalvini e @Mov5Stelle per Molteni (Lega) presidente della Commissione speciale a… - LaStampa : Telefonata tra Salvini e Di Maio: “Collaborare per rendere subito operative le Camere” - Agenzia_Ansa : Telefonata Salvini-Di Maio, Camere operative subito -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)l’tra Cinque Stelle e Lega per la nascita del governo? Dioggi si sono sentiti al telefono, una lunga chiacchierata. Di cosa si è parlato in concreto? I due leader si sono messi d’accordo per la presidenza delladella Camera: andrà al deputato leghista Nicola Molteni (nei giorni scorsi si era fatto il nome del vice segretario Giorgetti).Ma cos’è la, di cui fanno parte 40 commissari?Si tratta di un organismo a tempo, provvisorio, che subentra se e quando non sono state formate ancora le commissioni permanenti che di solito vengono fatte dopo la formazione del governo. Niente governo, niente commissioni, ovvero parlamento bloccato.“Si spartiscono poltrone mentre il Paese è appeso ai loro litigi” attacca il segretario reggente del Pd Maurizio Martina.Sarà per questo chein diretta Facebook chiarisce che ...