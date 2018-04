Telefonata Salvini-Di Maio | Parlamento operativo al più presto

Governo - Telefonata Salvini-Di Maio : “Camere operative subito”. La comunicazione con una nota congiunta : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si apprende in nota congiunta di Lega e M5s, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno concordato di votare domani alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato della Lega Nicola Molteni (anziché Giancarlo Giorgetti come sembrava finora). Si tratta del primo contatto tra i due leader dopo le consultazioni al ...

Telefonata tra Salvini e Di Maio : “Collaborare per rendere subito operative le Camere” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini , si apprende in nota congiunta di Lega e M5S, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno concordato di votare domani alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato della Lega Nicola Molteni. Luigi Di Maio e Matteo Salv...

Salvini premier? Esiste un piano. Lo spiega Gene Gnocchi al leader della Lega in questa Telefonata : Il prossimo premier? In attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale, nella sua copertina per per DiMartedì (La7) Gene Gnocchi dispensa consigli. E allora ecco un piano per portare Matteo Salvini a Palazzo Chigi spiegato al diretto interessato. Ma il leader della Lega non è il solo a necessitare dei consigli di Gnocchi. La telefonata successiva arriva direttamente da Mattarella L'articolo Salvini premier? Esiste un piano. Lo spiega Gene ...