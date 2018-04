Telefonata Salvini-Di Maio e poi la nota : Lega e M5S hanno concordato di votare alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato del Carroccio Nicola Molteni

Governo - Telefonata Salvini-Di Maio : “Camere operative subito”. La comunicazione con una nota congiunta : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si apprende in nota congiunta di Lega e M5s, si sono sentiti oggi al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno concordato di votare domani alla presidenza della commissione speciale della Camera il deputato della Lega Nicola Molteni (anziché Giancarlo Giorgetti come sembrava finora). Si tratta del primo contatto tra i due leader dopo le consultazioni al ...

Silvio Berlusconi - la Telefonata tesissima con Matteo Salvini : cosa non è disposto ad accettare : Le telefonate tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono diventate sempre più tese negli ultimi giorni, ma mano che la pressione del Movimento Cinque Stelle è aumentata sul segretario della Lega. In ...

Telefonata Berlusconi-Salvini su presidenze Camere e Regionali Fvg : Roma, 20 mar. , askanews, Telefonata questa mattina tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in vista del vertice di domani sera, al quale parteciperà anche Giorgia Meloni. Al centro del colloquio, la ...

Telefonata SALVINI-DI MAIO/ “Governo con M5s? Nulla impossibile - via al Parlamento”. No reddito cittadinanza : Salvini chiama Di MAIO: "governo con M5s-Lega? Nulla è impossibile, ora però far partire il Parlamento". A Domenica Live leader Carroccio boccia il reddito di cittadinanza(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 18:50:00 GMT)

