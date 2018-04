Telecom Italia | Sanasi D' Arpe | lo Stato deve tornare ad essere propulsore del mercato

Perdite consistenti per Telecom Italia : Aggressivo ribasso per la compagnia telefonica , che passa di mano in perdita del 2,50%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 52% - Telecom Italia a +3% (10 aprile 2018) : BORSA ItaliaNA news. OGGI per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Telecom Italia a +3 - 1% - Banco Bpm a -1 - 7% (10 aprile 2018) : Borsa Italiana news. oggi per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:49:00 GMT)

Telecom ITALIA/ Elliott : valore azioni può raddoppiare in due anni. Calenda spiega la scelta del Governo : Su TELECOM ITALIA Elliott continua la sua battaglia contro Vivendi, spiegando che il valore delle azioni di Tim può raddoppiare in due anni. Le parole di Calenda via Twitter(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:51:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Telecom Italia a +2 - 7% - Saipem a +1 - 8% - 10 aprile 2018 - : BORSA ItaliaNA news. OGGI per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Telecom Italia a +2 - 7% - Saipem a +1 - 8% (10 aprile 2018) : BORSA ItaliaNA news. OGGI per Piazza Affari non ci sono particolari dati macroeconomici. Importante verificare se chiuderà sopra quota 23.000. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 10:39:00 GMT)

Telecom Italia - quotazioni alle stelle : Grande giornata per la compagnia telefonica , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,13%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Telecom ...

BORSA MILANO positiva - balzo Telecom Italia - banche contrastate : ... infunzione dell'esposizione ai mercati cinese e Usa, il timore èche l'inizio di una vera guerra a colpi di dazi abbia un impattonegativo su tutta l'economia. ** Alle 9,15 l'indice FTSE Mib sale ...

Telecom Italia - nella guerra tra soci va tutto in frantumi : il cda si spacca anche sui comunicati : In Telecom Italia è il caos totale. Dopo lo scontro fra il consiglio d’amministrazione e il collegio sindacale, si spacca anche il cda dell’ex monopolista, con i consiglieri indipendenti che bocciano tutte le decisioni di quelli di emanazione francese. Perfino il comunicato stampa diramato alla fine del board. Cuore dello scontro, la mossa del collegio sindacale che nei giorni scorsi ha di fatto aperto la porta al fondo attivista ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Fca a +1 - 4% - Telecom Italia a -0 - 7% - 9 aprile 2018 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari inizia la settimana con pochissimi dati macroeconomici in agenda, perlopiù dall'Europa.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Fca a +1 - 4% - Telecom Italia a -0 - 7% (9 aprile 2018) : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari inizia la settimana con pochissimi dati macroeconomici in agenda, perlopiù dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:22:00 GMT)

TIM E CDP/ Bollorè - le opzioni per Vivendi dopo la mossa di Cassa depositi e prestiti su Telecom Italia : Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia. Vivendi ha diverse possibili mosse dinanzi a sé per decidere come agire in Tim dopo la decisione di Cdp(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:04:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Telecom Italia a +2 - 3% - Saipem a -1 - 4% - 6 aprile 2018 - : BORSA ItaliaNA news. Per Piazza Affari OGGI non mancheranno dati macroeconomici. Tra questi il tasso di disoccupazione Usa.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Telecom Italia a +2 - 3% - Saipem a -1 - 4% (6 aprile 2018) : BORSA ItaliaNA news. Per Piazza Affari OGGI non mancheranno dati macroeconomici. Tra questi il tasso di disoccupazione Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 10:29:00 GMT)