Tap | nuovi scontri | 4 agenti feriti

Gasdotto Tap - nuovi disordini nell'area del cantiere : Teleborsa, - nuovi disordini nella notte per il blocco messo in atto dagli attivisti NO TA P sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno , la via che i mezzi TAP percorrono per ...

Gasdotto Tap - nuovi disordini nell'area del cantiere : nuovi disordini nella notte per il blocco messo in atto dagli attivisti NO TA P sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno , la via che i mezzi TAP percorrono per arrivare al cantiere ...

Tap : nuovi blocchi - due agenti feriti : ANSA, - LECCE, 11 APR - Due agenti della polizia sono rimasti lievemente feriti nel corso dei nuovi disordini che si sono registrati questa notte con l'ennesimo tentativo di blocco messo in atto dagli ...

Nuovi concerti di Sfera Ebbasta : il RockStar summer tour fa Tappa il 5 luglio a Legnano : Il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Tutte le 11 canzoni contenute nel suo nuovo album, " RockStar ", hanno raggiunto i primi posti della ...

Novità da Apple : in arrivo nuovi AirPods e il Tappetino AirPower : Novità in arrivo per quel che riguarda due dei dispositivi più recenti ideati e presentati da Apple: gli auricolari AirPods e AirPower, la superficie per la ricarica wireless che sembrava caduta nel dimenticatoio dopo la presentazione avvenuta l’anno scorso. Le prime indiscrezioni venute alla luce sono quelle che riguardano le future iterazioni degli auricolari AirPods, e arrivano da Bloomberg. Tramite le sue fonti il sito ha anticipato ...

Formula 1 : Ricciardo-VersTappen - testa al Mondiale : i nuovi caschi : Proseguono le manovre di avvicinamento della Red Bull Racing al prossimo Mondiale di Formula 1. Se nei giorni scorsi il team anglo-austriaco ha affidato ai piloti il racconto del lavoro fatto durante ...