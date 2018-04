Tap | arrestato attivista Nuovi blocchi | 2 agenti feriti

tg.la7

: Scontri No Tap, due agenti feriti e un manifestante arrestato - SkyTG24 : Scontri No Tap, due agenti feriti e un manifestante arrestato - Agenzia_Ansa : #Tap, nuovi tafferugli. Due agenti feriti, arrestato un attivista - Petartrzz : RT @FeniceArde: Dopo una notte di lotte al cantiere Tap, un compagno è stato arrestato con diverse accuse. Solidarietà a compagnx NoTap Sav… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Continuano le proteste a Melendugno dopo il fermo di Saverio Pellegrino, già destinatario di un foglio di via per tre anni dal comune dove sono in corso i lavori per la realizzazione del gasdotto -