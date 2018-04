Tangenti sanità a Milano | caos ospedali Galeazzi e Pini Fontana | “Regione Lombardia sarà

Tangenti sanità Milano - in procura segnalazioni di pazienti che ritengono di aver subito danni dalle operazioni : Un approccio più “interventista” del necessario per il gip di Milano, “un delinquente vero” secondo il collega Carmine Cucciniello (anche lui arrestato), “a caccia di denaro è disperato” per un altro medico radiologo. Gli arresti domiciliari per Giorgio Maria Calori, responsabile dell’unità operativa di Chirurgia ortopedica riparativa, professore a contratto all’università di Milano dal 2002 ...

Tangenti sanità - Fontana : “Regione Lombardia sarà parte civile”. Giovedì al via gli interrogatori degli arrestati : Non perde tempi il gip di Milano, Teresa De Pascale. Cominceranno Giovedì pomeriggio, con quello dell’imprenditore Tommaso Brenicci, gli interrogatori di garanzia delle sei persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione con al centro la vendita di presidi medico-sanitari negli Istituti Ortopedici Cto-Pini e Galeazzi, in cambio di denaro anche sotto forma di false consulenze e altre utilità come borse griffate, cesti natalizi, ...

Milano : Tangenti nella sanità - da domani gli interrogatori : Due primari e il direttore sanitario dell'ospedale Pini e due primari del Galeazzi sono agli arresti domiciliari per corruzione nell'ambito di un'inchiesta sulla sanità milanese -

Milano - Tangenti nella sanità : fissati gli interrogatori : Milano, 11 aprile 2018 - Comincerano domani pomeriggio, con quello dell'imprenditore Tommaso Brenicci, gli interrogatori di garanzia delle sei persone arrestate nell'ambito dell' inchiesta sulla ...

Milano - Tangenti nella Sanità : 6 arresti tra cui 4 primari : Il nucleo della polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha arrestato oggi sei persone: due primari dell'ospedale Galeazzi, due primari del Pini, un direttore sanitario e un imprenditore del settore delle apparecchiature sanitarie. Quest'ultimo è finito direttamente in carcere, mentre gli altri tre, tutti medici, sono agli arresti domiciliari. Sono tutti accusati di corruzione.L'inchiesta che ha portato a questi sei arresti è ...

MILANO - Tangenti sanità : ARRESTI OSPEDALI PINI E GALEAZZI/ Regali Vuitton ai medici e l'effetto 'Domino' : TANGENTI SANITÀ MILANO, ARRESTI negli OSPEDALI PINI e GALEAZZI: 4 primari e due imprenditori in manette. Regali Vuitton, assunzioni e mazzette.

MILANO - Tangenti sanità : ARRESTI OSPEDALI PINI E GALEAZZI/ Regali Vuitton ai medici e l’effetto ‘Domino’ : MILANO, TANGENTI OSPEDALI GALEAZZI e PINI: arrestati quattro primari, un dirigente sanitario e un imprenditore. Stesso filone dell'inchiesta sul prof. Confalonieri, detto "dottor spezzaossa"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:45:00 GMT)

Tangenti nella Sanità - la Regione Liguria mette sotto osservazione medici e dirigenti : Dalle verifiche sul patrimonio alle partecipazioni societarie, ai controlli incrociati sul tenore di vita dei coniugi. Ma non solo: la novità, è il modulo per i segnalatori di condotte illecite

Tangenti nella Sanità - la Liguria mette sotto osservazione medici e dirigenti : Dalle verifiche sul patrimonio alle partecipazioni societarie, ai controlli incrociati sul tenore di vita dei coniugi. Ma non solo: la novità, è il modulo per i segnalatori di condotte illecite

Arresti sanità Milano : Tangenti ospedali Galeazzi e Pini/ I contatti con l'assessore per avere agevolazioni : tangenti ospedali Milano, Pini e Galeazzi: mazzette, assunzioni e regali di lusso. 4 primari e 2 imprenditori arrestati. Inchiesta prof. Confalonieri.

Milano - Tangenti nella sanità Arrestati primari e dirigenti del Pini e del Galeazzi : Due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell'ambito di un filone di indagine ...

Arresti sanità Milano : Tangenti ospedali Galeazzi e Pini/ I contatti con l’assessore per avere agevolazioni : Milano, tangenti ospedali Galeazzi e Pini: arrestati quattro primari, un dirigente sanitario e un imprenditore. Stesso filone dell'inchiesta sul prof. Confalonieri, detto "dottor spezzaossa"(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 22:02:00 GMT)

Milano sanità choc : Tangenti al Pini e al Galeazzi - 4 primari ai domiciliari : Una nuova inchiesta scuote il sistema sanitario lombardo. Stavolta sono finiti ai domiciliari quattro primari di due ospedali milanesi (il Galeazzi ed il Pini) ed un direttore sanitario. Un imprenditore, Tommaso Brenicci, invece, è finito in manette: è l'amministratore di cinque società che operano nel settore delle apparecchiature ortopediche ed elettromedicali. Per tutti l'accusa è di corruzione. Risulta indagato anche un Gustavo Cioppa, ...

Sanità e Tangenti : sei arresti a Milano per corruzione in due ospedali - Regali di lusso per agevolare un'azienda : Due primari dell'ospedale Pini di Milano , due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore è finito in cella nell'ambito di un filone di ...