Tangenti nella Sanità | la Liguria mette sotto osservazione medici e dirigenti

Tangenti nella sanità a Milano. Soldi - regali e finte diagnosi : sei arrestati - anche 4 primari : Mazzette al Galeazzi e al Pini. Quattro primari e un direttore sanitario ai domiciliari, in manette il titolare di una società di Monza del settore sanitario che in una intercettazione dice del Pini: "Non ci sono gare se conosci il chirurgo"