Take shelter or flee

(Di mercoledì 11 aprile 2018) "or". "Fuggite o riparatevi". Questo avvertimento, emesso novanta minuti prima di un bombardamento per permettere agli uomini di evacuare, frase simbolo di una pratica fra nemici che si chiama "deconfliction", potrebbe essere l'unica possibilità di evitare conseguenze irreparabili a un attacco in Siria che porta allo scontro diretto, pericoloso e che ormai sembra inevitabile, fra Stati Uniti con al fianco alcuni paesi europei, e la Russia.Ci sarà, non ci sarà, e che tipo di intervento sarà? Di che gravità, con quali conseguenze? Domande si accumulano, in queste ore alla vigilia dell'annunciato intervento americano in Siria. Negli ambienti militari Nato, si ragiona sullo scenario che si va sviluppando con una obbligata prudenza densa di se e ma, e un altrettanto obbligato senso della gravità del momento."L'intervento si ...