Sulla legge elettorale regionale del Veneto è scontro

Il profeta Zuckerberg si scusa Ma Facebook è incontrollabile Urge una legge globale Sulla privacy : "L’errore è mio e lo ammetto. Sono responsabile di quello che è successo". Così il profeta dei social Mark Zuckerberg si è scusato di fronte al il plotone di senatori del Congresso americano. Gli oltre 30 Segui su affaritaliani.it

Riforma pensioni/ Gli effetti della Legge Fornero Sulla Pa (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Gli effetti della Legge Fornero sulla Pa. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 5 aprile(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:29:00 GMT)

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati : "Serve una legge Sulla legittima difesa" : "Se dovessi pensare a una legge che riguardi la giustizia, penserei alla legittima difesa, perché oggi ci troviamo in una situazione in cui chi è aggredito, chi si difende, chi aiuta come le forze dell'ordine, deve poi anche difendersi in tribunale". Lo ha detto la neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un'intervista a Matrix."Mi faccio chiamare il presidente, perché ritengo che non ci sia bisogno ...

Di Maio e la fake news Sulla legge elettorale : L’assenza di una maggioranza in Parlamento? Colpa della legge elettorale. Parola di Luigi Di Maio, che sul blog delle Stelle, parlando della strategia del...

RIFORMA PENSIONI/ Delrio contro M5s e Lega Sulla legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Delrio contro M5s e Lega sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Lega-M5S verso un Def unitario - consenso Sulla correzione della legge Fornero : I partiti, soprattutto quelli premiati dalla tornata elettorale come M5S e Lega, tenderanno a condizionare i lavori in Commissione e, poi in Aula, a caratterizzare le risoluzioni, o la risoluzione unica, da votare con le parti essenziali del loro programma: dal reddito di cittadinanza alla Flat tax, oltre al superamento della legge Fornero...

RIFORMA PENSIONI/ Le retromarce Sulla legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Le retromarce di alcuni partiti sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 marzo(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 15:09:00 GMT)

Diritti e democrazia non hanno patria - il nuovo governo torni Sulla legge di cittadinanza : È terminata da qualche settimana la campagna elettorale conclusasi con le elezioni politiche del 4 marzo. È stato un tempo in cui come Centro Astalli, insieme a molte associazioni cristiane, abbiamo voluto essere voce di chi non ha voce.Abbiamo cercato di prendere sul serio le parole di Papa Francesco per la Giornata del Migrante e del Rifugiato 2018: "Proteggere questi fratelli e sorelle è un imperativo morale da tradurre ...

Pensioni - Boeri scettico Sulla cancellazione della legge Fornero Video : Prosegue il dibattito sulla flessibilizzazione del sistema Pensionistico e sui possibili interventi legislativi di cui si dovra' occupare il prossimo Governo. D'altra parte, il confronto elettorale ha avuto proprio nella possibile cancellazione della Riforma Fornero [Video] uno dei punti più discussi. Resta però il fatto che le stime dei tecnici continuano a ritenere poco plausibile un intervento tanto esteso nel settore. L'ultimo ad esprimersi ...

RIFORMA PENSIONI/ Boeri : promesse Sulla legge Fornero costano 90 miliardi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Boeri: promesse sulla Legge Fornero costano 90 miliardi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 marzo(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:52:00 GMT)

Polonia - la procura generale boccia la legge Sulla Shoa : 'Parzialmente incostituzionale' : Il procuratore generale polacco, che è anche ministro della Giustizia, ha definito 'Parzialmente incostituzionale' la controversa legge sull'Olocausto . Una dichiarazione a sorpresa perché Zbigniew ...

RIFORMA PENSIONI/ Dalla Bce stop a interventi Sulla legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Dalla Bce stop a interventi sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 marzo(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 15:09:00 GMT)

F1 - Wurz : 'La Mercedes ha un leggero ma insignificante vantaggio Sulla Ferrari' : Questo è molto importante, poiché tutti i piloti e il 100% di loro è membro della GPDA hanno detto che dobbiamo essere pienamente impegnati nello sport non solo come individui ' . Federico Martino ...

Miti e leggende Sulla Festa di San Patrizio : Il fiume Chicago colorato di verde per la Festa di San Patrizio (foto: Brian Kersey/Getty Images) La Festa di San Patrizio è, dopo Halloween, una delle feste d’importazione più popolari in Italia. È plausibile che l’etanolo abbia una parte nel successo di questa colonizzazione culturale, e di certo per divertirsi non è necessario conoscere l’Irlanda oltre gli stereotipi che la caratterizzano. Ma, senza voler rovinare la Festa a ...