Su Whatsapp “In attesa del messaggio Potrebbe volerci un po’ di tempo” Cosa fare?

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Capita molto spesso, durante una conversazione, di imbattersi in un riscontro automatico dell'app, che al posto del testo da noi inviato ci mostra la dicitura "Indelun po' di tempo".in circostanze simili? Ci sono down in corso dell'applicazione, oppure abbiamo la possibilità di prendere l'iniziativa per metterci alle spalle la questione? Vediamo quali sono le dritte fornite dai piani alti di questo marchio.La frequenza delle segnalazioni ad un certo punto è diventata così elevata che il teamha deciso addirittura di pubblicare una pagina specifica sul proprio sito web per spiegare danasca il feedback "Indelun po' di tempo". In realtà la spiegazione è più semplice di quanto si possa immaginare ed oggi proveremo a tradurre il tutto in modo più pratico e semplice, per evitare ...