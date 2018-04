Studente Usa accoltellato centro Firenze

Foto di laurea con pistola alla cintola - la Studente ssa Usa che scatena le polemiche : La giovane ha deciso di posare per la sua laurea non con un classico vestito e il copricapo ma indossando alla cintola dei suoi jeans una pistola .Continua a leggere

Giada Di Filippo - Studente ssa suicida a Napoli/ L'ultima telefonata al fidanzato : “Scusa - non ce la faccio” : Giada Di Filippo , studentessa suicida a Napoli . L'ultima telefonata al fidanzato : “Scusa , non ce la faccio” . Le ultime notizie sulla tragedia avvenuta all'Università a Monte Sant'Angelo(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Torino - Studente ssa 15enne muore investita da un treno a Porta Susa : Una studentessa di 15 anni è morta questa mattina alla stazione di Torino Porta Susa . La giovane è stata investita poco dopo le 7 da un treno regionale diretto a Milano. Estratta viva dai vigili del fuoco, è stata immediatamente soccorsa dai medici del 118, che hanno provato a rianimarla sulla banchina del binario quattro. La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale. La polizia ferroviaria ha avviato le indagini per capire le cause ...

Firenze - cucinano pasta senz’acqua : Studentesse Usa danno fuoco alla cucina : Inconsueto incidente domestico per tre studentesse americane a Firenze. Hanno messo a cuocere la pasta in una pentola senz’acqua, provocando un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. L’episodio, accaduto ieri pomeriggio in un appartamento di via Pellicceria nel centro di Firenze, ha interessato tre studentesse ventenni. Le fiamme, spente sul nascere dai pompieri, hanno danneggiato alcuni ...