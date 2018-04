Strootman ci abbiamo creduto

raisport.rai

@EdDzeko

(Di mercoledì 11 aprile 2018) 'Non è importante contro chi giocheremo in semifinale, le avversarie sono tutte forti, ma il nostro obiettivo è arrivare in finale. Adesso siamo lì, ma non basta'. Così Kevinall'indomani ...