Stesso lavoro | stesso salario

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Lo dico subito: sono per le quote rosa perché stanno aiutando a cambiare la cultura del paese, ma da strenua sostenitrice del merito senza recinti di protezione, non vedo l'ora che non ci siano più. Penso che sia arrivato il momento di pretendere non solo le pari opportunità di partenza ma anche quelle di arrivo, sapendo che la condizione essenziale per la libertà e l'indipendenza delle donne è la libertà economica. Dunque, parliamo di, parliamo di soldi, parliamo della vita quotidiana delle donne che stanno fuori dalle istituzioni.La rappresentanza femminile è fondamentale, così come lo sono i governi paritari e la presenza delle donne nei ruoli apicali della società. Perché la forma è sostanza, lo sappiamo bene, ma la sostanza è fatta di battaglie concrete su cui si gioca il futuro delle donne, ...