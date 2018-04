StemInTheCity | come ti ribalto gli stereotipi di genere

vanityfair

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Abbattere glidiche allontanano bambine e ragazze dai percorsi tecnico-scientifici, creando le condizioni per avvicinare le giovani donne alle carriere STEM (acronimo inglese di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Per questo motivo torna per il secondo anno #, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano – in programma dal 10 al 13 aprile – per promuovere la diffusione di queste discipline e delle nuove tecnologie digitali,base formativa necessaria ad assicurare un futuro professionale alle nuove generazioni. Secondo l’ultimo report di Assolombarda, infatti, in Lombardia più della metà degli iscritti nelle università è donna (54%) ma nei corsi di laurea Stem solo uno studente su tre lo è (33%) e solo il 15 per cento sceglie di studiare informatica. E proprio l’educazione, intesascuola di primo e secondo grado, così...