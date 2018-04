Stati Uniti - in aumento a sorpresa le scorte settimanali di greggio : Crescono inaspettatamente le scorte di greggio negli USA nella settimana conclusa al 6 Aprile. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio sono salite di 3,...

Così la scienza e la tecnologia possono unire Italia e Stati Uniti : La scienza è stata un fattore determinante nel forgiare questo straordinario legame e certamente continuerà a coltivarlo". Al saluto introduttivo dell'Ambasciatore Varricchio è seguito l'intervento ...

Stati Uniti ed Europa sfidano la Russia nei cieli della Siria : Vladimir Putin non vuole cedere, ma europei e americani non vogliono lasciare mano libera a Bashar al Assad. Il rischio è quello di uno scontro militare diretto. Leggi

Mark Zuckerberg - scandalo Facebook : il fondatore compare davanti al Senato degli Stati Uniti - : Il fondatore di Facebook è stato chiamato a rispondere alle diverse domande da parte di 44 Senatori sia democratici che repubblicani, una sorta di interrogatorio trasmessa in diretta streaming. Mark ...

MAI Stati Uniti - RAI MOVIE/ Info streaming e trama del film di Carlo Vanzina (oggi - 10 aprile 2018) : Mai STATI UNITI, il film in onda su Rai MOVIE oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: Anna Foglietta, Daniela Piperno e Ambra Angiolini, alla regia Carlo Vanzina. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:43:00 GMT)

Stati Uniti - da riforma fiscale di Trump debito pubblico alle stelle : Teleborsa, - La riforma fiscale approvata negli Stati Uniti prima di Natale e l'aumento della spesa pubblica e militare faranno crescere l'economia statunitense. Lo rivelano le proiezioni del Congressional Budget Office , CBO , degli Stati Uniti . Gli effetti della legge fiscale del 2017 aumenteranno il PIL potenziale reale per tutto il ...

«Youtube raccoglie dati sui bambini in maniera illegale» L’accusa negli Stati Uniti : Una coalizione di 23 studi legali e associazioni a difesa dei consumatori si è rivolta all’Antitrust americana per chiedere di indagare sulla violazione di una legge che vieta la raccolta di informazioni sui minori di 13 anni per scopi pubblicitari

YouTube e Google "rubano" i dati dei minori/ Stati Uniti - l'accusa : "Raccolta illegale per fini pubblicitari" : YouTube e Google "rubano"i dati dei minorenni: negli Stati Uniti, le associazioni dei consumatori hanno puntato il dito contro la raccolta illegale dei dati dei minori per fini pubblicitari(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:05:00 GMT)

Dopo Cina - Giappone - Stati Uniti e Messico - anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 : Il giornale brasiliano Globo Esporte ha scritto che fra le nazionali di calcio invitate a partecipare alla prossima Coppa America, il torneo continentale sudAmericano, ci sarà anche il Qatar. La notizia è stata confermata da Ivan Bravo, direttore dell’accademia calcistica The post Dopo Cina, Giappone, Stati Uniti e Messico, anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 appeared first on Il Post.

Il Dipartimento di sicurezza degli Stati Uniti creerà un database su giornalisti e influencer : (Foto: Getty Images) giornalisti, “top media influencer”, blogger e autori di podcast di successo: tutti finiranno nella lista di 290mila fonti di informazioni da monitorare messa in piedi dal fornitore che sta cercando il Dipartimento per la sicurezza Interna degli Stati Uniti (U.S. Department of Homeland Security). A dare la notizia Bloomberg Law, che spiega il funzionamento del sistema: il vincitore del bando dovrà creare per il ...