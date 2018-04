Stadio Roma | Raggi | “stiamo procedendo secondo il cronoprogramma”

Roma - Pallotta dona 230mila euro per la fontana del Pantheon. Raggi : "Stadio - avanti a tempi serrati" : ...- prosegue Raggi - per ricordare che con questo progetto arrivano 800 milioni di investimenti stranieri sulla città di Roma ed è evidentemente una grandissima opportunità di rilancio per l'economia ...

VIDEO Grazie Roma. Lo Stadio Olimpico canta a squarciagola per l’impresa contro il Barcellona - 60mila in lacrime per la semifinale di Champions League : Un popolo intero quasi incredulo, 60mila spettatori sugli spalti attoniti per aver assistito dal vivo a un’impresa mitologica, per aver vissuto dal vivo una notte da leggenda. La Roma ribalta il Barcellona per 3-0 e si qualifica alle semifinali della Champions League 2018 di calcio. Al termine della partite tutto lo Stadio Olimpico ha cantato a squarciagola Grazie Roma, l’inno della squadra che ha regalato una serata incredibile. Di ...

Campidoglio : “Stadio Roma prosegue iter amministrativo” : prosegue l’iter amministrativo del progetto dello stadio di Tor di Valle. Il prossimo giovedì 12 aprile il progetto verrà pubblicato sulle edizioni locali dei principali quotidiani nazionali, integrato e adeguato così come approvato con determinazione della Regione Lazio del 22 dicembre 2017, che al suo interno comporta variante urbanistica. Il provvedimento, si legge in un comunicato del Campidoglio, sarà inoltre depositato in formato ...

