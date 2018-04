SPY FINANZA La Siria e le manovre Usa per non far crollare Wall Street

SPY FINANZA/ Il circolo vizioso Made in Usa che ci lascia in crisi : Il debito è ovunque fortemente insostenibile e occorre quindi cambiare modello per non restare prigionieri del circolo vizioso Made in Usa.

SPY FINANZA/ La bomba a orologeria che a Cernobbio nessuno vede : Le parole di Trump di venerdì scorso potrebbero essere l'annuncio formale dell'inizio della crisi. Quella crisi di cui a Cernobbio non ci si accorge, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 06:03:00 GMT)

SPY FINANZA/ I piani "da guerra" degli Stati nell'economia : Mentre in Italia la Cdp entra in Tim, in altri Paesi gli Stati investono soprattutto nelle tecnologie, anche con applicazioni militari importanti. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:02:00 GMT)

SPY FINANZA/ Gli indizi di un futuro 'lacrime e sangue' per l'Italia : l'Italia continua a seguire le consultazioni al Quirinale. Nel frattempo sui mercati e altrove ci si prepara a tempi bui. E noi rischiamo il peggio.

SPY FINANZA/ La guerra Usa-Russia pronta a far nuove vittime : La Russia resta nel mirino degli Stati Uniti e questo scontro non sembra promettere nulla di buono, specialmente per l'Europa che si trova in mezzo.

SPY FINANZA/ Altro che dazi - ecco di cos'ha davvero paura Wall Street : I grandi giornali spiegano l'andamento negativi di Wall Street con il timore di una guerra dei dazi. In realtà, è Altro a far scendere la Borsa.

SPY FINANZA/ Le perdite in arrivo grazie alle banche centrali : Le politiche seguite dalle banche centrali hanno alimentato le bolle che ora rischiano di scoppiare portando a una socializzazione delle perdite.

SPY FINANZA/ I segnali - ignorati - di una nuova crisi : Ci sono dei segnali che dovrebbero preoccuparci: sono molto simili a quelli visti prima della crisi del 2007, ma nessuno sembra farci caso.

SPY FINANZA/ Gli affari delle élite nascosti all'opinione pubblica : Per evitare di dover raccontare una realtà che le vedrebbe colpevoli di una nuova ondata di crisi, le élites generano nuovi mostri.

SPY FINANZA/ Le mosse sottotraccia dei veri padroni del mondo : Ci sono mosse sottotraccia che sembra aumentare la pressione sulla Russia e l'Iran, oltre che su Trump, passando anche dalla minaccia Isis in Europa.

SPY FINANZA/ I ricatti e le mosse degli Usa contro la Russia - via Ue - : Gli Stati Uniti continuano a punzecchiare e ad attaccare la Russia, usando nel suo piano anche l'Europa, mediante una strategia non molto limpida.

SPY FINANZA/ Così il debito aumenta il potere del 'Grande fratello' globale : debito e sistemi di controllo e influenzamento del voto attraverso i big data sono due temi che non sono poi Così distanti come potrebbe sembrare.