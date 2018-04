romadailynews

: Sporting San Cesareo (II cat.), Pompei, bicchiere mezzo pieno: Un punticino che ha… - romadailynews : Sporting San Cesareo (II cat.), Pompei, bicchiere mezzo pieno: Un punticino che ha… - LazioINgol : #SecondaCategoria ASD Sporting San Cesareo Andrea Pompei Stefano Roma #Quarticciolo ASD Castel San Pietro Romano - oslaz : Sporting San Cesareo (II cat.), Pompei: «Bicchiere mezzo pieno, siamo tornati secondi» -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Roma – LoSanha pareggiato (non senza qualche episodio sfortunato) sul campo del Quarticciolo per 2-2 nell’ultimo turno del campionato di Seconda categoria. Un punticino che ha consentito ai ragazzi del direttore sportivo Stefano Roma di agguantare comunque la Dinamo Labico. Squadra con cui ora il team casilino condivide il secondo posto. “Vedo il– dice il centrocampista classe 1993 Andrea–. Sicuramente è rimasto del rammarico per il modo con cui abbiamo pareggiato in casa del Quarticciolo penultimo della classe. Ma in ogni caso siamo tornati secondi e questo può darci un po’ di morale”. Il centrocampista, al terzo anno con loSan, analizza più nel dettaglio l’ultimo match del gruppo di mister Gabriele Pulina. “L’inizio di partita è stato un po’ confusionario, anche perché dovevamo prendere le ...