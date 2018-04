Spermatozoi umani nello spazio | ecco il progetto della NASA sul concepimento

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Lasta per lanciare unche potrebbe rispondere a una domanda molto delicata: è possibile concepire un essere umano? L’agenzia spaziale statunitense porteràsulla Stazione Spaziale Internazionale per testarne funzionalità e adattabilità in assenza di gravità: il seme umano sarà a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX. L’obiettivo del“Micro-11” condotto dall’Ames Research Center è verificare la possibilità che in lunghi viaggi, presumibilmente verso Marte, possano verificarsi dei concepimenti. Oggetto di test in particolare, sarà la mobilità degli, la loro capacità di nuotare verso l’ovulo in un ambiente a microgravità. A preoccupare i ricercatori è la velocità del liquido seminale, un fattore che potrebbe subire contraccolpi. Una volta sulla ISS, gli astronauti ...