Spende più di Mou | non vince e attacca l' arbitro | Guardiola | è crisi in Europa

Il 31° anno è il periodo della vita in cui si Spende di più. Ecco perché : Se avete superato i 31 anni, potete tirare un sospiro di sollievo, perché (forse) il peggio è passato. Se invece dovete ancora raggiungerli, preparatevi a risparmiare: secondo uno studio della società inglese di gestione del credito CleanScore, è il periodo della vita in cui di solito si spende di più. Dopo avere analizzato le scelte e le spese di 3.000 mila clienti, ClearScore ha concluso che nell’anno dei 31 si spendono in media circa 48.800 ...

Alvaro Vitali : "Ho finito i soldi. Più guadagnavo - più Spendevo - senza mettere niente da parte" : Ospite a Pomeriggio 5, Alvaro Vitali racconta il difficile periodo economico che sta attraversando. L'attore, ora 68enne, confessa di aver sperperato senza lungimiranza i soldi guadagnati nella fase più fortunata della sua carriera. E ora che lavora meno, è rimasto a mani vuote. "Noi artisti quando siamo al centro dell'attenzione e lavoriamo guadagniamo tanti soldi, e si sa più si guadagna e più si spende", ha ...

Anche i ristoranti soffrono la crisi : "Costretti a chiudere - la gente non Spende più" : Colpa delle tasse? Sì, ma non solo. La crisi? Ovviamente c’entra, ma non basta a spiegare tutto. Se negozi e botteghe chiudono è Anche un po’ "colpa" nostra (detto tra molte virgolette), delle nostre...

Psg - il gambero parigino che più Spende e più l'Europa respinge : Parigi Ricominciare da zero. O quasi. Il copione è sempre lo stesso: a Parigi le stagioni finiscono sempre presto, troppo presto in rapporto a programmi e ambizioni di uno dei club più ricchi d'Europa. Psg fuori agli ottavi di Champions, un anno dopo la storia si ripete, confermando che il progetto parigino non fa passi avanti. Anzi. Da tre anni la regressione sembra continua, perché ad ogni estate il club crede di aver finalmente fatto ...

Carburanti - in Italia si Spende di più per fare il pieno che per un’auto nuova : Con un incremento di 2,7 miliardi sul 2016 (+5,3%), lo scorso anno gli Italiani hanno speso ben 53,3 miliardi di euro per acquistare benzina e gasolio: un dato che deriva da un’elaborazione dal Centro Studi Promotor su dati ufficiali sui consumi e sui prezzi dei Carburanti diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico. In pratica i nostri connazionali spendono più per fare il pieno che per sostituire la propria auto (nel 2017 le stime parlano ...