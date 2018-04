Sparatoria sul lungomare | il pistolero nelle immagini delle telecamere

Ancora violenza a Napoli - Sparatoria sul lungomare : Dopo il tentato furto di un motorino. Investigatori cercano di ricostruire i motivi del fatto avvenuto in mezzo alla gente, tra scene di panico e fuggi fuggi generale -

Sparatoria in via Chiatamone : panico tra la folla sul lungomare : NAPOLI. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 21 a Napoli , in via Chiatamone a pochi passi dal lungomare Caracciolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di ...

Vittoria - giallo su Sparatoria sulla strada per Scoglitti : indaga la Polizia : La Polizia di Vittoria sta indagando su un episodio avvenuto nel pomeriggio lungo la strada per Scoglitti. Alcuni testimoni avrebbero riferito al 113, in maniera anonima, di avere udito alcuni spari, ...

Sparatoria sulla Vittoria Scoglitti : 60enne ferito ad una gamba : Sparatoria oggi pomeriggio in contrada Valsechella sulla Vittoria Scoglitti. Un 60enne è stato ferito con colpi di arma da fuoco alla gamba.

Assalto a portavalori con Sparatoria sull'autostrada A5 nel Torinese : Una banda armata di kalashnikov ha assaltato un furgone portavalori sull'autostrada A5 Torino-Aosta. Dopo un breve conflitto a fuoco con le guardie giurate a bordo del mezzo, i banditi sono fuggiti a ...

Bufera sull'Fbi : "Ignorati due avvisi" E a Washington è psicosi Sparatoria : Fbi nella Bufera dopo il massacro di Parkland. Nikolas Cruz, l'ex studente 19enne che mercoledì ha sterminato 17 persone in un liceo della Florida, era stato segnalato alla polizia federale per due ...

Florida - strage nel liceo : 17 mortiRiesplode la polemica sulle armi da fuoco | In un video la Sparatoria in aula : Nuova strage in una scuola negli Stati Uniti, questa volta a Parkland, in Florida, dove un ex studente ha aperto il fuoco seminando il panico tra le aule prima di essere arrestato. Il bilancio ufficiale reso noto dallo sceriffo della contea parla di 17 morti e decine di feriti.

Usa : Sparatoria in scuola Florida - soccorsi sul posto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Sette domande ai media e ai politici sulla Sparatoria di Macerata : sulla sparatoria di Macerata ci sarebbe da porsi delle domande. Sette: 1. Perché chiamare Luca Traini pazzo e non terrorista? Definendo il colpevole “pazzo” ci si sottrae al dover dare spiegazioni al suo gesto. Un pazzo colpisce in maniera ingiustificata, perché malato, un terrorista segue una logica, che per quanto assurda e deviata, ha alla base un ragionamento. Se un arabo avesse sparato a sei italiani bianchi dal finestrino di un’auto ...

Luca Traini - retroscena sulla Sparatoria : Pamela Mastropietro e la vendetta personale - perché voleva morti gli africani : Dietro la follia omicida di Luca Traini non c'è solo una matrice politica, evidentemente deviata. Ad armare la mano del ragazzo che ha sparato a 11 immigrati sabato mattina a Macerata c'è anche il movente di una dotta, delirante vendetta privata e personale. ...

Macerata : Comi - PD - sulla Sparatoria - 'Non devono prevalere odio e violenza politica' : Per ben due volte, negli ultimi giorni, siamo balzati " nostro malgrado " agli onori della cronaca locale e nazionale per avvenimenti cruenti e senza alcuna spiegazione razionale. Il ritrovamento del ...

La Sparatoria di Macerata è piombata sulla campagna elettorale. I commenti : Ha seminato il panico per le strade di Macerata, sparando all'impazzata con una pistola e prendendo di mira, in particolare, immigrati africani. La polizia è riuscita a bloccarlo dopo un paio d'ore. ...

La Sparatoria di Macerata è piombata sulla campagna elettorale. I commenti : Ha seminato il panico per le strade di Macerata, sparando all'impazzata con una pistola e prendendo di mira, in particolare, immigrati africani. La polizia è riuscita a bloccarlo dopo un paio d'ore. Il fermato si chiama Luca Traini, ha 28 anni e risiede a Tolentino: testa rasata, una bandiera tricolore indosso, è stato raggiunto dagli agenti davanti al monumento ai Caduti, dove ha fatto il saluto romano, dopo una folle ...

Cosa sappiamo finora sulla Sparatoria di Macerata : Ha seminato il panico per le strade di Macerata, sparando all'impazzata con una pistola e prendendo di mira immigrati africani. La polizia è riuscita a bloccarlo dopo un paio d'ore di folle corsa per ...