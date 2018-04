“Sono malata” La triste confessione della cantante | che i fan sono abituati a vedere

caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Un lato oscuro di sé che aveva sempre tenuto lontano dai riflettori, con i fana vederla sorridente e spensierata, scatenata sul palcoscenico durante uno dei suoi tanti spettacoli dalle coreografie esuberanti e accompagnata da corpi di ballo pronti a esibirsi in acrobazie mozzafiato. E invece, come rivelato dal magazine People che si occupa spesso dei vip eloro vita lontana dalle luciribalta, ecco arrivare quelle parole che nessuno si sarebbe davvero mai aspettato. A parlare la regina indiscussa del pop internazionale, Mariah Carey, che ha spiegato di essere impegnata da ben 17 anni in una difficile battaglia con un male oscuro che in molti faticano ancora a riconoscere come tale: il bipolarismo. La, amata in tutto il mondo per le sue hit che hanno fatto ballare milioni di persone, ha spiegato di aver sviluppato questo disturbo dopo aver passato ...