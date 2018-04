Sofia Goggia “Ho vinto perché sono una ragazza normale | l’amore non mi manca | ora mi

Sofia Goggia al 'Criterium cuccioli' : ANSA, - BOLOGNA, 3 APR - Sarà Sofia Goggia, oro olimpico a nella discesa libera di Pyeongchang e vincitrice della Coppa del Mondo di specialità, la madrina del "Criterium nazionale cuccioli", la manifestazione sciistica dedicata ai giovanissimi che si svolgerà al Corno alle scale dal 6 all'8 aprile, organizzata dai ...

Sofia Goggia - bagno di folla in Faloria : La campionessa tifa Cortina anche per i Giochi ma ammette che 'sarebbe meglio concentrarsi sull'appuntamento 2021'

Audi Italia celebra Sofia Goggia con la potenza di RS 6 Avant performance : Dal 2007 Audi è vicina agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali con una partnership che è cresciuta nel tempo, trasformandosi in una condivisione di strategie e di comunicazione, forte...

Audi e l'auto speciale per Sofia Goggia : la RS 6 Avant performance : Ma i risultati dei Giochi di PyeongChang hanno ribaltato la situazione e Sofia, grazie al bis - oro e coppa del mondo - centrato in discesa, è diventata il faro della Nazionale. Così Audi, che dal ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Non ho fallito la mia gara. Prima tante coppe e poi quella generale” : MILANO – A margine dell’evento organizzato dalla FISI per omaggiare gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi e conquistato coppe del Mondo in questa stagione, abbiamo intervistato Sofia Goggia. Tre parole per descrivere la stagione: “Costruzione, perché mi sono costruita ogni piccola cosa, ogni dettaglio ed è questo che mi ha fatto vincere. Centratura, perché ho preso tutti gli obiettivi che mi sono fissata, ma anche ...

Sofia Goggia : “Io portabandiera alle Olimpiadi 2022? Un onore che spetta a chi ha vinto tante medaglie - io ne ho poche” : Sofia Goggia oggi si è recata al Quirinale insieme a tutti gli azzurri capaci di vincere una medaglia alle Olimpiadi e Paralimpiadi di PyeongChang 2018. La bergamasca, vincitrice della discesa libera, ha ricevuto una menzione durante il discorso di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. L’azzurra era visibilmente commossa e dopo la cerimonia di consegna del tricolore ha risposto ad alcune domande tra cui anche quella sulla ...

Sofia Goggia - a Che tempo che fa il divertente aneddoto sulla vittoria alle olimpiadi : La grande campionessa di sci Sofia Goggia, ospite questa a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, ha raccontato un divertente aneddoto legato alla sua straordinaria vittoria alle olimpiadi. L'articolo Sofia Goggia, a Che tempo che fa il divertente aneddoto sulla vittoria alle olimpiadi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sofia Goggia/ Tutti i suoi riti scaramantici (Che tempo che fa) : Video, Sofia Goggia parlerà della sua vita dopo i grandi risultati delle Olimpiadi invernali nel programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. (Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 20:47:00 GMT)

Sofia GOGGIA/ Video : "Non sono un gigante - sono libera" (Che tempo che fa) : Video, SOFIA GOGGIA parlerà della sua vita dopo i grandi risultati delle Olimpiadi invernali nel programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. (Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:31:00 GMT)

Sofia Goggia/ Torna da vincitrice in Italia ma pronta per nuove sfide : "Ho tempo solo per una lavatrice" : pronta per nuove sfide ma senza dimenticare il suo ultimo successo, la vittoria della Coppa del Mondo di discesa libera e la vittoria del suo primo Supergigante. Un punto di arrivo?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 11:58:00 GMT)

L'intervista premonitrice di Sofia Goggia «Sul podio olimpico? Nella discesa» : Una pazza voglia di vincere. E' uno dei segreti di Sofia Goggia: le imprese della sciatrice bergamasca, su tutte l'oro olimpico Nella discesa libera, sono state raccontate in un bel servizio di ...

Sci alpino - Classifiche Coppa del Mondo 2018 : assegnate tutte le Sfere di Cristallo. L’Italia festeggia con Sofia Goggia e Peter Fill : Si è conclusa la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Di seguito tutte le Classifiche, da quelle generali a quelle delle varie specialità. GENERALE MASCHILE: HIRSCHER Marcel AUT 1 1620 1 874 1 720 33 26 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2 1285 2 710 2 575 SVINDAL Aksel Lund NOR 3 886 2 612 3 274 JANSRUD Kjetil NOR 4 884 7 343 43 15 45 16 1 400 2 110 FEUZ Beat SUI 5 856 1 682 9 174 PINTURAULT ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Are 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino - obiettivo podio. E Sofia Goggia : ... che dopo i grandi risultati nella velocità vuole far bene anche in Gigante per provare a chiudere tra le prime tre della classifica generale di Coppa del Mondo. Sarà una gara speciale anche per ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Are 2018 in DIRETTA : Federica Brignone e Marta Bassino - obiettivo podio. E Sofia Goggia… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile delle finali di Coppa del Mondo ad Are. Ultima gara della stagione per quanto riguarda le donne del Circo Bianco, ma aspettiamoci grandi emozioni in una specialità che ne ha regalate tantissime per tutto l’anno. La tedesca Viktoria Rebensburg è ad un passo dal conquistare la Coppa di Gigante, avendo 92 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley. Grande attesa anche per la ...