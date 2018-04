“Soffre da morire” Isola del dolore segreto Manca pochissimo alla finale | ma uno dei

caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 aprile 2018)solo una settimanafine dell’dei Famosi e non si fa che parlare di chi potrebbe essere il vincitore di questa tredicesima edizione ricca di polemiche e colpi di scena. Intanto, dopo la semi, Alessia Mancini – che era considerata una delle favorite per la vittoria – è stata eliminata proprio a un passo dal traguardo. Ora in Honduras c’è chi sente forte lanza della Mancini. Parliamo di Bianca Atzei che, pur essendo felice di essere arrivata in, non si sta godendo il reality. Da quando la ex letterina ha lasciato il gioco la cantante sta attraversando una profonda crisi. La Mancini è stata la spsu cui la Atzei ha potuto piangere nei momenti di difficoltà. Bianca, in questi due mesi, ha avuto tantissimi momenti di sconforto, sconforto che non avrebbe superato se non avesse avuto accanto Alessia Mancini. La Atzei, inoltre, non ha condiviso la ...