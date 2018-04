: RT @Corvonero75: Allora , c'è il no fly per gli aerei civili nel sud est Mediterraneo per 72 ore ,le stesse ore di allerta dichiarate per i… - ArnonerRaf : RT @Corvonero75: Allora , c'è il no fly per gli aerei civili nel sud est Mediterraneo per 72 ore ,le stesse ore di allerta dichiarate per i… - giandomenic45 : RT @Corvonero75: Allora , c'è il no fly per gli aerei civili nel sud est Mediterraneo per 72 ore ,le stesse ore di allerta dichiarate per i… - MarilenaAll : RT @Corvonero75: Allora , c'è il no fly per gli aerei civili nel sud est Mediterraneo per 72 ore ,le stesse ore di allerta dichiarate per i… -

, l'organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha inviato un'alle aerolinee di volare con prudenza nelledel Mediterraneo orientale per via di possibili attacchi missilistici sullanelle prossime 72 ore. Secondo l'organizzazione infatti lo spazio aereo potrebbe essere oggetto di blackout radio provocando problemi alla navigazione aerea."Si consiglia-si legge in una nota sul web - di pianificare le proprie operazioni di volo nell'area dell'Est Mediterraneo/Nicosia".(Di mercoledì 11 aprile 2018)