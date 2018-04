Siria | Trump minaccia la Russia | “Preparatevi | stanno arrivando i missili”

Siria - le opzioni militari e i possibili obiettivi di Trump : Il mondo è con il fiato sospeso in attesa di vedere se il presidente americano deciderà di rispondere con un'azione militare al pesante bombardamento - condotto con armi chimiche, secondo la Casa Bianca - che ha ucciso decine di civili, tra cui donne e bambini, a Duma

Trump lancia un tweet prima dei missili : "Russia preparati - arriviamo in Siria" : "Non dovreste essere partner di un animale che uccide con il gas, che uccide il suo popolo e si diverte!", twitta il presidente degli Stati Uniti. Poche ore prima, Mosca aveva detto che la risposta a un eventuale attacco statunitense in Siria "sarà immediata"

Siria - Trump avverte su twitter : «La Russia si prepari - arrivano i missili» : 'La Russia ha bisogno del nostro aiuto per la sua economia, qualcosa che dovrebbe essere molto facile da fare, e abbiamo bisogno che tutti i Paesi lavorino insieme. Fermare la corsa agli armamenti?' ,...

Venti di guerra in Siria - Trump a Mosca : : Non si allenta la tensione fra Russia e Stati Uniti dopo l’attacco con il gas a Duma e le minacce velate o palesi tra le due superpotenze

Donald Trump avverte Putin in Siria : 'Tieniti pronto - i missili stanno arrivando' : ... nello stesso mare che bagna le nostre spiagge, si sta vivendo la più grave , e preoccupante, crisi tra Washington e Mosca dai tempi di quella dei missili a Cuba nel 1962, che portò il mondo sull'...

Siria - Trump avverte su twitter : «La Russia si prepari - arrivano i missili» : Trump avverte Mosca e con una serie di tweet minaccia la Russia: «I missili arriveranno». Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready...

Siria - TRUMP CONTRO RUSSIA : “ARRIVANO I MISSILI”/ Putin replica “Usa colpisca terroristi - non governo Assad” : Donald TRUMP CONTRO la SIRIA, pronto raid aereo: il presidente Usa chiede l'appoggio di Francia, Regno Unito e Arabia Saudita per punire Assad, ecco l'avvertimento della RUSSIA(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:08:00 GMT)

Siria - Trump alla Russia : 'Arrivano i missili' : La Russia deve aiutarci con la sua economia', ha aggiunto, 'e abbiamo bisogno che tutte le nazioni lavorino insieme. Fermare la corsa agli armamenti?'.

Il mondo intero è sull'attenti. Siria - Trump : la Russia si prepari - i missili stanno arrivando : Il mondo è intero sull'attenti dopo i botta e risposta tra la Russia di Vladimir Putin e gli Stati Uniti di Donald Trump. Brividi sui mercati sono arrivati con il tweet di Trump, che ha avvertito la ...

Siria - Trump lancia un tweet prima dei missili : “Russia preparati - arriviamo…” : Siria, Trump lancia un tweet prima dei missili: “Russia preparati, arriviamo…” “Non dovreste essere partner di un animale che uccide con il gas, che uccide il suo popolo e si diverte!”, twitta il presidente degli Stati Uniti. Poche ore prima, Mosca aveva detto che la risposta a un eventuale attacco statunitense in Siria “sarà immediata” […]

Siria - allerta Ue di 72 ore su voli di linea. Trump twitta : «preparati Russia - tornano i missili» : Eurocontrol ed Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) hanno diramato un'allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo orientale. L’ambasciatore russo in Libano ha detto che qualsiasi missile americano lanciato in Siria sarà abbattuto...

Siria - Mosca : Trump colpisca i terroristi : 13.58 "I missili 'intelligenti' dovrebbero volare verso i terroristi, non verso il governo legittimo della Siria". E'la risposta di Mosca al tweet in cui Trump avverte la Russia di tenersi pronta all'arrivo di missili in Siria. "Eventuali bombardamenti americani ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri russo- potrebbero distruggere le presunte prove di attacco chimico".

Trump : “Preparati Russia - arrivano i missili in Siria “ : Washington, 11 apr. (AdnKronos) – Tensione altissima tra Washington e Mosca. Non si è fatta attendere la risposta di Donald Trump al monito della Russia che ha affermato che distruggerà ogni eventuale missile sparato dagli Stati Uniti contro obiettivi in Siria.“La Russia afferma che abbatterà ogni missile che sarà sparato contro la Siria. Preparati Russia, perché arriveranno, belli nuovi e ‘intelligenti'” ha scritto il ...

Trump : 'Russia preparati - in Siria stanno per arrivare i missili' - Mosca : 'Li spari ai terroristi' : "La Russia promette di abbattere tutti i missili sparati alla Siria. Russia preparati, perché arriveranno, belli, nuovi e intelligenti! Non dovreste essere partner di un animale che uccide con il gas, ...