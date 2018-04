Siria | Salvini | puzza di guerra nascosta sotto fake news

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Non è normale secondo me, e lo dico da uno che è stato contento per la sua elezione, che il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, twitti come se nulla fosse ‘arrivano i missili’. Come se stessimo parlando di pollo arrosto e patatine”. Lo dice Matteoin una diretta Facebook da Fiumicino in attesa di imbarcarsi per Bari.“I missili -aggiunge- raramente sono intelligenti e raramente hanno risolto i problemi. Lo abbiamo visto in Iraq, in Libia, in Afghanistan, lo stiamo vedendo in. Dove se qualcuno avesse continuato a dormire ci sarebbe l’Isis”. E quindi, “caro Trump, cara Unione europea, caro governo italiano pur sfiduciato: fermatevi. Non siamo complici di altro sangue. Si ragiona col dialogo, non con le sanzioni”. “Questi missili partone perchè? Perchè pare, ...