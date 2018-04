Siria | Netanyahu a ministri | nessuna dichiarazione

Putin e Netanyahu a confronto dopo i conflitti in territorio Siriano Video : Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro isrealiano Benjamin Netanyahu [Video] hanno avuto una conversazione telefonica a to dell’attacco israeliano nelle terre siriane: i due hanno discusso questo sabato in merito alla situazione in Siria dopo gli attacchi dell’esercito israeliano contro gli obiettivi iraniani e siriani col quale state centrate batterie dell'antiaerea siriana e quattro obiettivi iraniani della rete militare di ...

Doccia fredda per Netanyahu : il patto tra "Vladimir d'Arabia" e l'Iran in Siria è sempre più forte : Pochi mesi fa, si era recato a Mosca convinto di poter riavvicinare alle ragioni d'Israele il suo interlocutore russo. Un obiettivo ambizioso, quello di Benjamin Netanyahu, incoraggiato dalla cordialità manifestatagli in quell'occasione dall'uomo di ghiaccio che regna sulla Russia: Vladimir Putin. Un mese dopo, il premier d'Israele ha preso atto che la sua era stata una illusione e che "Vladimir d'Arabia" non solo non ha sposato le ...

Putin e Netanyahu a confronto dopo i conflitti in territorio Siriano : Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro isrealiano Benjamin Netanyahu hanno avuto una conversazione telefonica a seguito dell’attacco israeliano nelle terre siriane: i due hanno discusso questo sabato in merito alla situazione in Siria dopo gli attacchi dell’esercito israeliano contro gli obiettivi iraniani e siriani col quale state centrate batterie dell'antiaerea siriana e quattro obiettivi iraniani della rete militare di ...

Netanyahu - ieri serio colpo a Iran-Siria : ANSAmed, - TEL AVIV, 11 FEB - ieri "abbiamo dato seri colpi alle forze iraniane e siriane. Abbiamo inequivocabilmente chiarito a tutti che le nostre regole di azione non sono cambiate: continueremo a ...

Raid di Israele in Siria contro postazioni iraniane : sei morti | Netanyahu : violata la nostra sovranità : Raid di Israele in Siria contro postazioni iraniane: sei morti | Netanyahu: violata la nostra sovranità Attacchi aerei israeliani hannocolpito l’aeroporto di Khalkhar nel sud della Siria e undeposito di armi vicino a Damasco dopo che erano già state bombardate basi iraniane per risposta al drone lanciato nel territorio dello Stato ebraico e intercettato. Continua […] L'articolo Raid di Israele in Siria contro postazioni ...

Raid israeliani contro obiettivi iraniani in Siria - Netanyahu avverte : 'Violata la nostra sovranità' : Nuovo picco di tensione in Medioriente: un caccia F16 israeliano è precipitato in Israele dopo essere stato , forse, colpito dalla difesa antiaerea Siriana in un Raid contro "obiettivi iraniani". ...