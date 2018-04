Siria | Mosca avverte | ' se Usa attaccano risponderemo'

Eurocontrol alle compagnie aeree : «Entro 72 ore possibili bombardamenti sulla Siria» No di Mosca all’inchiesta Onu : L’autorità che sovrintende al traffico dei cieli invita i vettori commerciali a considerare il pericolo e a riprogrammare le loro rotte nella zona del Medio Oriente

Onu - Usa : inchiesta su Siria - veto Mosca : 22.07 La Russia ha posto il veto alla bozza di risoluzione degli Stati Uniti per istituire un nuovo meccanismo d'inchiesta indipendente sull'uso delle armi chimiche in Siria. Il documento ha ottenuto 12 sì, 2 no (tra cui il veto di Mosca) e un'astensione (la Cina). "E'un giorno triste per il Consiglio di Sicurezza,per il regime di non proliferazione e soprattutto per la popolazione di Duma". Così l'ambasciatrice britannica al Palazzo di ...

Siria - Trump : guerra ad Assad/ “Mosca coinvolta in attacco chimico Duma” : Putin “bozza Onu inaccettabile” : Trump prepara la guerra in Siria: Usa, "Mosca coinvolta in attacco chimico Duma e atrocità di Assad". La replica di Putin, "inaccettabile la bozza Onu-Usa su armi chimiche". Gli scenari(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 10:05:00 GMT)

Kremlin Report di Trump e Siria affondano borsa Mosca e rublo. Panic buying su alluminio per fattore Rusal : Il "Kremlin Report" diffuso venerdì scorso 6 aprile dal Tesoro degli Stati Uniti scatena il Panico sui mercati russi, insieme alle accuse di Donald Trump per l'appoggio dell'Iran e della Russia al ...

Siria : Mosca - nessuna traccia di un attacco chimico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - Trump annuncia sanzioni alla Russia : crolla il rublo e la borsa di Mosca : Teleborsa, - Giornata di passione per la borsa di Mosca e per il rublo, dopo la minaccia di nuove sanzioni alla Russia da parte di Donald Trump a seguito dell'attacco chimico lanciato domenica su una ...

Mosca a Usa : abbiamo obblighi con Siria : 17.16 Il ministro degli Esteri russo,Lavrov, mette in guardia Washington dal compiere raid militari in Siria,come ipotizzato dagli Usa dopo il presunto uso di armi chimiche nell'attacco del regime Siriano a Duma,nella Ghuta orientale. Lavrov ricorda che Mosca ha "degli obblighi nei confronti della Siria",basati "sull'accordo concluso con il legittimo governo della Repubblica Araba Siriana".E aggiunge i "nostri militari hanno già espresso i ...

Siria - missili su un aeroporto : per Mosca le bombe sono israeliane : L'agenzia di stampa statale Sana parla di vittime e punta il dito contro Washington, che però nega tutto.Mosca, invece, avrebbe identificato gli aerei come israeliani. Potrebbe essere la risposta all'attacco al gas nervino di ieri sui civili nella Ghouta.

Siria - missili su un aeroporto militare : per Mosca le bombe sganciate da aerei israeliani : Siria, missili su un aeroporto militare: per Mosca le bombe sganciate da aerei israeliani L’agenzia di stampa statale Sana parla di vittime e punta il dito contro Washington, che però nega tutto.Mosca, invece, avrebbe identificato gli aerei come israeliani. Potrebbe essere la risposta all’attacco al gas nervino di ieri sui civili nella Ghouta. Continua a […]