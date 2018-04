Siria | le opzioni che Trump ha a disposizione

Siria - le opzioni militari e i possibili obiettivi di Trump : Il mondo è con il fiato sospeso in attesa di vedere se il presidente americano deciderà di rispondere con un'azione militare al pesante bombardamento - condotto con armi chimiche, secondo la Casa Bianca - che ha ucciso decine di civili, tra cui donne e bambini, a Duma

« Siria - tutte le opzioni sul tavolo». Assad nel mirino di May e Trump. Veto russo all'inchiesta Onu : Sale la tensione sulla Siria e si avvicina l'opzione militare contro il regime di Assad , che secondo molte testimonianze si è reso responsabile negli ultimi giorni di diversi attacchi con armi ...

Siria - Trump : 3 opzioni di guerra/ Navi Usa contro Assad dopo attacco Duma : Unicef “mandate aiuti in Ghouta” : Trump prepara la guerra in Siria: Usa, "Mosca coinvolta in attacco chimico Duma e atrocità di Assad". La replica di Putin, "inaccettabile la bozza Onu-Usa su armi chimiche". Gli scenari(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:12:00 GMT)