Siria | governo | Italia supporta alleati

Governo - Italia mai coinvolta in Siria : "L'Italia, come noto, non ha mai preso parte ad attività militari in Siria e ha sempre condannato ogni violazione dei diritti umani e ogni violenza nei confronti della

Fonti del governo : Italia non direttamente coinvolta sulla Siria : Roma "non ha mai preso parte ad attività militari e sempre condannato la violenza contro i civili. Inaccettabile l'uso di armi chimiche da parte del regime Siriano"

La guerra in Siria piomba sul governo degli affari correnti : informativa in Parlamento la prossima settimana : L'imminenza di un attacco statunitense in Siria piomba sul governo degli 'affari correnti' guidato da Paolo Gentiloni. Forse mai 'affari' sono stati 'più correnti' di uno scenario di guerra. E allora: l'esecutivo, rimasto in carica per la difficoltà post-elettorale a formarne un altro con i partiti che hanno riscosso maggiore consenso alle elezioni, si sta già attrezzando per venire in Parlamento a riferire martedì o

Siria : Fornaro - urgente che governo riferisca in Parlamento : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – "Di fronte all'escalation della crisi Siriana è urgente e necessario che il governo riferisca in Parlamento. In queste ore vanno messe in atto tutte le azioni diplomatiche possibili per cercare di fermare le bombe e l'espansione della guerra". Lo scrive su Twitter Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

Siria - in Senato tutti i gruppi chiedono che governo riferisca : Roma, 11 apr. Il primo è stato il capogruppo del Pd Andrea Marcucci, di seguito i Cinque stelle con Danilo Toninelli e Lucio Malan per Forza Italia, tutti i gruppi parlamentari del Senato

Siria : M5s - Governo riferisca a Camere : "I toni" di queste ultime ore in Siria "suscitano enormi preoccupazioni", lo "scenario sembra che stia cambiando continuamente", pertanto il capogruppo del M5S Danilo Toninelli

Siria : Romani - governo si dissoci da assurda minaccia rappresaglia : Roma, 11 apr. 'Il centrodestra alzi la voce sull' assurda minaccia di rappresaglia rispetto al presunto utilizzo di armi chimiche in Siria e chieda al governo di dissociarsi da tali

Siria - Marcucci : governo venga a riferire in aula : 'Bisogna fermare il massacro in atto in Siria. Le stragi di civili, l'uso di bombe chimiche, la spietatezza delle forze in campo allarmano tutto il mondo. Chiediamo al governo italiano di venire al più presto nell'aula del Senato a riferire sullo stato della situazione in Siria'. Lo ha chiesto in aula il capogruppo del Pd

Siria - TRUMP CONTRO RUSSIA : "ARRIVANO I MISSILI"/ Putin replica "Usa colpisca terroristi - non governo Assad" : Donald TRUMP CONTRO la SIRIA, pronto raid aereo: il presidente Usa chiede l'appoggio di Francia, Regno Unito e Arabia Saudita per punire Assad, ecco l'avvertimento della RUSSIA

Siria : 9 civili con 5 bimbi uccisi in raid governo su Ghuta

Siria : Civati-Maestri - Leu - - il governo italiano dia impulso a un'iniziativa europea : "ricercatori, avvocati per i diritti umani, oppositori, giornalisti, insegnanti, cittadini e attivisti ovunque nel mondo sono ostaggio di regimi violenti", concludono Civati e Maestri.

Siria : Ong - raid governo sulla Ghuta - 440 uccisi in 6 giorni : E' salito a 440 civili uccisi, tra cui un centinaio di minori, in sei giorni il bilancio dell'offensiva aerea del governo Siriano sull'area della Ghuta a est di Damasco

Siria : Ong - nuovi raid governo su Ghuta : Proseguono anche stamani intensi i bombardamenti aerei governativi Siriani sulla Ghuta, l'area a est di Damasco, controllata da gruppi armati delle opposizioni e dove si

Siria : governo - false le accuse su uso armi chimiche