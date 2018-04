Siria | Eurocontrol | ' Possibili bombardamenti nelle prossime 72 ore'

Siria - Trump e Russia pronti alla guerra/ “Probabile attacco militare” : allarme Eurocontrol per linee aeree : guerra in Siria , Trump e la Russia si scontrano sulle armi chimiche dell' attacco di Duma: Onu inerme, Eurocontrol lancia alla rme su voli in MO, "probabile attacco militare"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Siria - allerta Eurocontrol rotte aeree : 4.57 Eurocontrol, l'organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha inviato un'allerta alle aerolinee di volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore. Secondo l'organizzazione infatti lo spazio aereo potrebbe essere oggetto di blackout radio provocando problemi alla navigazione aerea."Si consiglia-si legge in una nota sul web - di pianificare le ...