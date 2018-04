Siria e Arabia Saudita fanno volare il petrolio |  Brent a 73 dollari

Siria e in Arabia Saudita fanno volare il petrolio : ?Brent a 73 dollari : Il probabile, e imminente, blitz americano in Siria alimenta le tensioni sul mercato petrolifero. Ma non è l’unico fronte caldo:?oggi gli Houthi, fazione ribelle sciita che controlla lo Yemen del Nord, hanno tentato un nuovo attacco contro infrastrutture petrolifere saudite...

Doccia fredda per Netanyahu : il patto tra "Vladimir d'Arabia" e l'Iran in Siria è sempre più forte : Pochi mesi fa, si era recato a Mosca convinto di poter riavvicinare alle ragioni d'Israele il suo interlocutore russo. Un obiettivo ambizioso, quello di Benjamin Netanyahu, incoraggiato dalla cordialità manifestatagli in quell'occasione dall'uomo di ghiaccio che regna sulla Russia: Vladimir Putin. Un mese dopo, il premier d'Israele ha preso atto che la sua era stata una illusione e che "Vladimir d'Arabia" non solo non ha sposato le ...