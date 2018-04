eurogamer

: Sinner: Sacrifice for Redemption è stato rimandato #Sinner:SacrificaForRedemption - Eurogamer_it : Sinner: Sacrifice for Redemption è stato rimandato #Sinner:SacrificaForRedemption - Elsa_Scarlet44 : RT @NintendoHall: Sinner: Sacrifice for Redemption, il titolo è in arrivo nel Q3 2018 sull'eShop di Nintendo Switch - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Sinner: Sacrifice for Redemption arriverà anche su Nintendo Switch - Trailer di annuncio -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Il publisher Another Indie e lo sviluppatore Dark Star Game Studios hanno deciso di rimandare il lancio difor, riporta Gematsu.Come era noto ai molti, il gioco era atteso per il 25 aprile ed èal terzo trimestre del 2018. Per lo meno vi è una buona notizia: il gioco avrà anche una versione per Nintendo Switch accanto a quelle precedentemente annunciate per PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac.Tutte le versione del gioco avranno un lancio simultaneo e il prezzo sarà di 18.99 dollari/euro, mentre per quanto riguarda la localizzazione avremo a disposizione inglese, spagnolo, tedesco, francese, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, portoghese e russo.Read more…