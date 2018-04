Simona Ventura ha detto no al Grande Fratello e all’Isola? La verità

Simona Ventura/ No a Grande Fratello - Isola dei Famosi e Temptation Island : "Per ora solo Amici - ecco perchè" : Simona Ventura dice no alla conduzione del Grande Fratello, dell'Isola dei Famosi e di Temptation Island. "Per ora sarò solo ad Amici 17, ecco perché"(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:05:00 GMT)

Amici Heather Parisi contro la Celentano e Simona Ventura : Dopo la diretta di sabato dove non sono mancati battibecchi fra professori e commissari. Si torna a parlare di “Amici”. Heather Parisi ha la sua opinione riguardo soprattutto sull’attacco di Alessandra Celentano con la ballerina Lauren: “Soprattutto quando si tocca l’argomento fisico ha fatto sapere attraverso i social – E’ orribile. Mai nessun professore o maestri mi ha trattato come ho visto sabato scorso. Non esiste quel ...

Amici 2018 : Sephora in lacrime sbotta contro Simona Ventura e Garrison : Simona Ventura e Garrison criticati da Sephora ad Amici 17 Gli strascichi della prima puntata di Amici 2018 si fanno ancora sentire, e durante il daytime di oggi Sephora ha risposto alle critiche che Simona Ventura e Garrison le avevano avanzato durante il Serale. La ballerina una volta arrivata in Casetta insieme alla Squadra Blu è scoppiata subito in lacrime, ricordando quanto detto dalla bionda conduttrice e soprattutto dal coreografo ...

Heather Parisi contro Biondo “carismatico” e il commento di Simona Ventura al serale (video) : Heather Parisi contro Biondo dopo la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in scena sabato 7 aprile 2018, in diretta su Canale 5. Heather Parisi fa parte della commissione esterna del programma ed è stata chiamata, al pari dei suoi colleghi in giuria - ad esprimersi a proposito delle esibizioni dei concorrenti. A lei Biondo non è piaciuto, a differenza di altri personaggi che lo hanno lodato più volte nel corso della ...

Simona Ventura non avrei mai fatto Grande Fratello : Simona Ventura è uno dei giudici di “Amici 17”. Maria De Filippi l’ha voluta per il serale inserendola all’interno della commissione esterna insieme e Heather Parisi, Giulia Michelini, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Marco Bocci. La De Filippi ha avuto per Simona solo parole di elogio durante la conferenza stampa: “E’ una professionista, una persona che stimo molto ed è giusto che stia in tv”. Proprio a proposito ...

Amici 2018 - Heather Parisi "contro" i professori - Simona Ventura e Marco Bocci (video) : Amici va alla riscossa e prepara la seconda sfida contro Ballando con le stelle (che avrà Gabriel Garko come ballerino) creando hype sulla prossima puntata, in onda sabato sera, anche grazie alle polemiche tra professori e commissari. In particolar modo, è Heather Parisi ad avere i fari puntati su di sé. La showgirl ce l'ha con Alessandra Celentano (anche se non la nomina), rea di aver attaccato la ballerina Lauren per il suo aspetto ...