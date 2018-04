Sicilia | redditi Ars | dalla stacanovista politica alla grillina al primo lavoro

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – “Credo che non ci sia nulla di cui vergognarsi. Non ho motivo né di giustificarmi né di vantarmi”. Cateno De Luca, il ‘Paperone’ dei deputati dell’Assemblea regionalena, al clamore mediatico ci è abituato. “Dopo 17 procedimenti penali e due arresti, da cui sono uscito sempre incensurato…” dice all’Adnkronos.ribalta della cronaca, l’istrionico parlamentare diVera, iscritto al gruppo Misto, è tornato questa volta non per vicende giudiziarie o ‘intemperanze’ d’Aula come quando protestò a Palazzo dei Normanni nudo e copertobandiera della Trinacriapancia in giù con in mano un pinocchio di legno e una bibbia per essere stato esclusocommissione Bilancio, ma per il suo record personale: quasi 600mila euro dilordi dichiarati. Una ...