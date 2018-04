Giovanni si sveglia dal coma e accusa : «Volevano uccidermi». Arrestato l'amico : Risvegliatosi dal coma, aveva raccontato ai carabinieri di essere stato investito da un'auto e poi scaraventato in un dirupo: oggi Francesco Puddinu, l'operaio forestale 47enne di...

“No - adesso vi spiego”. Si risveglia dal coma ed è choc totale. Il racconto della vittima dell’incidente è da film horror : cosa è successo nel tranquillo paesino della Sardegna (brividi) : I familiari di Antonio Pedranghelu, 36 anni, di Nughedu San Nicolò, piccolo centro in provincia di Sassari, avevano ormi perso le speranze. Un incidente lo aveva ridotto in fin di vita e i medici erano scettici sulle sue condizioni di salute. Il trentaseienne è stato trovato da un passante in fondo a un dirupo ed è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Sassari con 24 fratture e un polmone perforato. Ma la ...

Si sveglia dal coma e accusa : "Volevano uccidermi" : 24 fratture, un polmone perforato e una ferita alla nuca. Quando Giovanni Antonio Pedranghelu, allevatore 36enne di Nughedu San Nicolò , Sassari, si è svegliato dal coma in ospedale, ha capito che non ...

In Sardegna un uomo si risveglia dal coma e accusa : "Volevano uccidermi" : Si è risvegliato dal coma, dopo un incidente stradale, e ai carabinieri ha raccontato di essere stato investito e gettato in un dirupo. È giallo a Nughedu San Nicolò, piccolo centro in provincia di Sassari, tra il Goceano e il Monte Acuto, per il racconto fatto da Giovanni Antonio Pedranghelu, 36 anni, allevatore, a proposito dell'incidente a causa del quale era finito in coma ed è tuttora ricoverato nell'ospedale di ...

Sassari - si sveglia dal coma dopo un incidente e accusa : “Volevano ammazzarmi” : Giovanni Antonio Pedranghelu, allevatore di 36 anni di Sassari, è rimasto in coma per alcuni giorni prima di svegliarsi e accusare: "Non è stato un incidente, volevano ammazzarmi". Aperta un'indagine per tentato omicidio: "Stavo aprendo un cancello quando una macchina mi è passata sopra, ma poi non ricordo altro".Continua a leggere

Giovanni - 36 anni - si sveglia dal coma e accusa : «Hanno provato ad ammazzarmi» : Tutti hanno pesnato si fosse trattato di un incidente, ma sembra che le cose siano andate diversamente per Giovanni Antonio Pedranghelu, allevatore di 36 anni, che si è risvegliato dal...

Sassari - si risveglia dal coma dopo incidente e accusa : 'Volevano ammazzarmi' : È giallo a Nughedu San Nicolò, piccolo centro in provincia di Sassari, per il racconto fatto da Giovanni Antonio Pedranghelu, allevatore di 36 anni, che si è risvegliato dal coma dopo un grave ...

Bimbo si sveglia dal coma mentre stanno per staccare la spina : E' finita sui giornali di tutto il mondo la storia di Dylan Askin , il Bimbo che si è svegliato dal #coma proprio mentre stavano per staccare la spina . Si tratta di uno dei frequenti casi [VIDEO] che periodicamente diventano virali ...

Bimbo si sveglia dal coma mentre stanno per staccare la spina Video : E’ finita sui giornali di tutto il mondo la storia di Dylan Askin, il Bimbo che si è svegliato dal #coma proprio mentre stavano per staccare la spina. Si tratta di uno dei frequenti casi [Video]che periodicamente diventano virali sul web, destinati da un lato a dare voce ai sostenitori del’miracolo’ e dall’altra a ravvivare l’annoso dibattito sull’eutanasia e l’accanimento terapeutico, soprattutto in virtù della tenera eta' del protagonista ...

Gb - stanno per staccargli la spina : il piccolo Dylan si risveglia dal coma : Gb, stanno per staccargli la spina: il piccolo Dylan si risveglia dal coma Due anni fa il collasso dei polmoni e la scoperta di un rarissimo cancro che l’aveva portato a un passo dalla morte. Ora il bimbo è stato dichiarato ufficialmente guarito. I genitori: “E’ un miracolo” Continua a leggere

Stanno per staccargli la spina : piccolo Dylan si sveglia dal coma/ Gran Bretagna - "miracolo" contro il cancro : Stavano per staccargli la spina ma il piccolo Dylan si risveglia dal coma: in Gran Bretagna il giorno di Pasqua. Il 'miracolo' contro il cancro.

Stanno per staccargli la spina : piccolo Dylan si sveglia dal coma/ Gran Bretagna - “miracolo” contro il cancro : Stavano per staccargli la spina ma il piccolo Dylan si risveglia dal coma: ecco cosa è successo in Gran Bretagna il giorno di Pasqua. Il "miracolo" contro il cancro(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:59:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane : Bill si sveglia dal coma - Ridge in carcere : Dopo che un misterioso attentatore gli ha sparato alle spalle riducendolo in fin di vita, Bill Spencer si sveglia dal coma. L’editore è convinto che a volerlo morto sia Ridge Forrester, così per lo stilista scattano immediatamente le manette. Questo è ciò che sta accadendo a The Bold and The Beautiful, nelle attuali puntate americane! Non solo: Bill si dovrà confrontare con alre persone, primo fra tutti il figlio Liam, che ha scoperto ...

“Aiuto - non respirano!”. La mamma va a svegliarli ma quando si affaccia sulla culla resta sconvolta. La corsa in ospedale ma due dei tre gemellini di 5 mesi sono morti. Uno strazio senza fine e un motivo assurdo : Tre gemellini venuti al mondo e avevano reso quel giorno il più bello della vita dei loro giovani genitori. Certo, l’idea di crescere tre bebè metterebbe in agitazioni chiunque, ma Sarah di 29 anni e il marito da quando avevano saputo che nel pancione stavano crescendo tre bimbi, dopo un primo momento di stupore, erano felicissimi. La gravidanza ha avuto il normale andamento che c’era da aspettarsi, qualche minima complicazione, ma tutto ...