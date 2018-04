Si sveglia dal coma e accusa : 'Volevano uccidermi'. Arrestato l'amico : Appena risvegliatosi dal coma aveva raccontato ai carabinieri di essere stato investito da un'auto e poi scaraventato in un dirupo: oggi Francesco Puddinu , l'operaio forestale 47enne di Nughedu San ...

Giovanni si sveglia dal coma e accusa : «Volevano uccidermi». Arrestato l'amico : Risvegliatosi dal coma, aveva raccontato ai carabinieri di essere stato investito da un'auto e poi scaraventato in un dirupo: oggi Francesco Puddinu, l'operaio forestale 47enne di...

“No - adesso vi spiego”. Si risveglia dal coma ed è choc totale. Il racconto della vittima dell’incidente è da film horror : cosa è successo nel tranquillo paesino della Sardegna (brividi) : I familiari di Antonio Pedranghelu, 36 anni, di Nughedu San Nicolò, piccolo centro in provincia di Sassari, avevano ormi perso le speranze. Un incidente lo aveva ridotto in fin di vita e i medici erano scettici sulle sue condizioni di salute. Il trentaseienne è stato trovato da un passante in fondo a un dirupo ed è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Sassari con 24 fratture e un polmone perforato. Ma la ...

Si sveglia dal coma e accusa : "Volevano uccidermi" : 24 fratture, un polmone perforato e una ferita alla nuca. Quando Giovanni Antonio Pedranghelu, allevatore 36enne di Nughedu San Nicolò , Sassari, si è svegliato dal coma in ospedale, ha capito che non ...

In Sardegna un uomo si risveglia dal coma e accusa : "Volevano uccidermi" : Si è risvegliato dal coma, dopo un incidente stradale, e ai carabinieri ha raccontato di essere stato investito e gettato in un dirupo. È giallo a Nughedu San Nicolò, piccolo centro in provincia di Sassari, tra il Goceano e il Monte Acuto, per il racconto fatto da Giovanni Antonio Pedranghelu, 36 anni, allevatore, a proposito dell'incidente a causa del quale era finito in coma ed è tuttora ricoverato nell'ospedale di ...

Sassari - si sveglia dal coma dopo un incidente e accusa : “Volevano ammazzarmi” : Giovanni Antonio Pedranghelu, allevatore di 36 anni di Sassari, è rimasto in coma per alcuni giorni prima di svegliarsi e accusare: "Non è stato un incidente, volevano ammazzarmi". Aperta un'indagine per tentato omicidio: "Stavo aprendo un cancello quando una macchina mi è passata sopra, ma poi non ricordo altro".Continua a leggere

Giovanni - 36 anni - si sveglia dal coma e accusa : «Hanno provato ad ammazzarmi» : Tutti hanno pesnato si fosse trattato di un incidente, ma sembra che le cose siano andate diversamente per Giovanni Antonio Pedranghelu, allevatore di 36 anni, che si è risvegliato dal...

Sassari - si risveglia dal coma dopo incidente e accusa : 'Volevano ammazzarmi' : È giallo a Nughedu San Nicolò, piccolo centro in provincia di Sassari, per il racconto fatto da Giovanni Antonio Pedranghelu, allevatore di 36 anni, che si è risvegliato dal coma dopo un grave ...

Bimbo si sveglia dal coma mentre stanno per staccare la spina : E' finita sui giornali di tutto il mondo la storia di Dylan Askin , il Bimbo che si è svegliato dal #coma proprio mentre stavano per staccare la spina . Si tratta di uno dei frequenti casi [VIDEO] che periodicamente diventano virali ...

Bimbo si sveglia dal coma mentre stanno per staccare la spina Video : E’ finita sui giornali di tutto il mondo la storia di Dylan Askin, il Bimbo che si è svegliato dal #coma proprio mentre stavano per staccare la spina. Si tratta di uno dei frequenti casi [Video]che periodicamente diventano virali sul web, destinati da un lato a dare voce ai sostenitori del’miracolo’ e dall’altra a ravvivare l’annoso dibattito sull’eutanasia e l’accanimento terapeutico, soprattutto in virtù della tenera eta' del protagonista ...

Gb - stanno per staccargli la spina : il piccolo Dylan si risveglia dal coma : Gb, stanno per staccargli la spina: il piccolo Dylan si risveglia dal coma Due anni fa il collasso dei polmoni e la scoperta di un rarissimo cancro che l’aveva portato a un passo dalla morte. Ora il bimbo è stato dichiarato ufficialmente guarito. I genitori: “E’ un miracolo” Continua a leggere

Stanno per staccargli la spina : piccolo Dylan si sveglia dal coma/ Gran Bretagna - "miracolo" contro il cancro : Stavano per staccargli la spina ma il piccolo Dylan si risveglia dal coma: in Gran Bretagna il giorno di Pasqua. Il 'miracolo' contro il cancro.

Stanno per staccargli la spina : piccolo Dylan si sveglia dal coma/ Gran Bretagna - “miracolo” contro il cancro : Stavano per staccargli la spina ma il piccolo Dylan si risveglia dal coma: ecco cosa è successo in Gran Bretagna il giorno di Pasqua. Il "miracolo" contro il cancro(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:59:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane : Bill si sveglia dal coma - Ridge in carcere : Dopo che un misterioso attentatore gli ha sparato alle spalle riducendolo in fin di vita, Bill Spencer si sveglia dal coma. L’editore è convinto che a volerlo morto sia Ridge Forrester, così per lo stilista scattano immediatamente le manette. Questo è ciò che sta accadendo a The Bold and The Beautiful, nelle attuali puntate americane! Non solo: Bill si dovrà confrontare con alre persone, primo fra tutti il figlio Liam, che ha scoperto ...