' Si! Stiamo insieme' | I Soldi Spicci a Roma con con il loro spettacolo sulla vita in

Torino - Burdisso : 'Stiamo giocando bene - continuiamo così!' : Nicolas Burdisso , difensore del Torino , parla a Sky Sport all'intervallo della sfida con la Sampdoria : 'Se ho chiesto calma? Sì, ho chiesto calma. Eravamo messi bene in campo, avevamo preparato bene questa partita. Non c'era nessun motivo per cambiare ...