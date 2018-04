Si risveglia dal coma e fa arrestare l’amico |  è lui che mi ha investito

“No - adesso vi spiego”. Si risveglia dal coma ed è choc totale. Il racconto della vittima dell’incidente è da film horror : cosa è successo nel tranquillo paesino della Sardegna (brividi) : I familiari di Antonio Pedranghelu, 36 anni, di Nughedu San Nicolò, piccolo centro in provincia di Sassari, avevano ormi perso le speranze. Un incidente lo aveva ridotto in fin di vita e i medici erano scettici sulle sue condizioni di salute. Il trentaseienne è stato trovato da un passante in fondo a un dirupo ed è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Sassari con 24 fratture e un polmone perforato. Ma la ...

In Sardegna un uomo si risveglia dal coma e accusa : "Volevano uccidermi" : Si è risvegliato dal coma, dopo un incidente stradale, e ai carabinieri ha raccontato di essere stato investito e gettato in un dirupo. È giallo a Nughedu San Nicolò, piccolo centro in provincia di Sassari, tra il Goceano e il Monte Acuto, per il racconto fatto da Giovanni Antonio Pedranghelu, 36 anni, allevatore, a proposito dell'incidente a causa del quale era finito in coma ed è tuttora ricoverato nell'ospedale di ...

Sassari - si risveglia dal coma dopo incidente e accusa : 'Volevano ammazzarmi' : È giallo a Nughedu San Nicolò, piccolo centro in provincia di Sassari, per il racconto fatto da Giovanni Antonio Pedranghelu, allevatore di 36 anni, che si è risvegliato dal coma dopo un grave ...

Gb - stanno per staccargli la spina : il piccolo Dylan si risveglia dal coma : Gb, stanno per staccargli la spina: il piccolo Dylan si risveglia dal coma Due anni fa il collasso dei polmoni e la scoperta di un rarissimo cancro che l’aveva portato a un passo dalla morte. Ora il bimbo è stato dichiarato ufficialmente guarito. I genitori: “E’ un miracolo” Continua a leggere

Quattro persone si risvegliano dal coma dopo anni : Scienza e religione sono due universi diversi e, davanti ad episodi del genere, c'è chi parla di miracolo della scienza e chi di miracolo di un'entità ultraterrena. Fatto sta che la parola più ...

Miracolo a Vado Ligure. Quattro pazienti si risvegliano dal coma nella stessa clinica : Quattro pazienti ospiti della stessa struttura sanitaria si risvegliano dal coma profondo nel giro di pochi mesi: succede nel Centro Vada Sabatia, sito a Vado Ligure in provincia di Savona. Due donne e due uomini, in stato vegetativo da anni, hanno dato chiari segnali di miglioramento che per i famigliari hanno significato "rinascere e iniziare una nuova vita". Questa la vicenda riportata da Il Secolo XIX - Savona.Reduci da un incidente di moto, ...

“Ha saputo…”. Strage di Latina : Antonietta Gargiulo - lo strazio di una madre. La donna è stata risvegliata dalla sedazione e gli psicologi l’hanno giudicata “pronta” per conoscere l’atroce verità : Dal 28 febbraio 2018 Antonietta Gargiulo era ricoverata in terapia intensiva al San Camillo dopo l’aggressione feroce del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intonro alle 5.30 di mercoledì mentre la donna stava andando al lavoro, aveva ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi. Ciò che è successo a Cisterna di Latina ha sconvolto l’Italia intera. Il carabiniere, come è emerso da ...

Napoli si risveglia ricoperta dalla neve : imbiancato anche il lungomare [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Roma si risveglia imbiancata dalla neve : atmosfera incantata e suggestiva nella Capitale [FOTO e VIDEO] : 1/19 ...