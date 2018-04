Shay Mitchell risponde a chi l' accusa di impossessarsi di foto scattate da altri

Shay Mitchell nel primo trailer di You con Penn Bagdley : 10 episodi da perdere il fiato : Alta tensione per Shay Mitchell nel primo trailer di You, la nuova serie che la vedrà protagonista insieme a Penn Bagdley ed Elizabeth Lail. Proprio la bella bugiarda di Pretty Little Liars, lo stalker di Gossip Girl e la principessa Anna di Once Upon a Time sono stati chiamati a tornare in tv per cambiare ruolo e pelle per questa straordinaria serie in dieci episodi, almeno per il momento, tratta dall’omonimo romanzo di Caroline ...

Shay Mitchell : l'attrice ha corso in topless per le vie di Los Angeles : Dopo la fine di Pretty Little Liars , Shay Mitchell si è tuffata nel mondo di YouTube e dei beauty vlog. Adesso il suo canale ha raggiunto i 3 milioni di iscritti e l'attrice ha deciso di festeggiare... spogliandosi! Blocking out the haters , and sun, A post shared by ...